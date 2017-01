Cum asociază creierul cuvintele şi obiectele

Scanarea creierului mai multor persoane suferind de demenţă semantică, boală ce afectează cel mai mult persoanele cu vîrste sub 65 de ani, după Alzheimer, le-a arătat cercetătorilor că terminaţia frontală a lobului temporal este crucială pentru aplicaţia conceptuală. "Oamenii au vorbit despre modul în care creierul codifică informaţii încă de acum 150 de ani. Credem că am găsit metoda respectivă", a declarat Matthew Lambon-Ralph de la Manchester University. Anterior se credea că zona din creier care se ocupă de concepte este aria Wernicke, care este amplasată în partea din spate a lobului temporal. Analizele cu scannerul şi experimentele au arătat că degradarea terminaţiei frontale a lobului pare să fie elementul principal al apariţiei unor boli precum demenţa.

Pacienţii care suferă de demenţă semantică pot să îşi facă o cană de ceai, însă sînt incapabili să potrivească idei abstracte. "Am fost întotdeauna fascinat de modul în care creierul atribuie sensuri. Am înregistrat progrese în această direcţie", a adăugat el. Pacienţii cu demenţă semantică înregistrează o deteriorare progresivă a abilităţii de a înţelege şi recunoaşte cuvinte, în timp ce restul funcţiilor rămîn neafectate. Deşi cercetătorii spun că s-au înregistrat progrese, ei recunosc că nu ştiu exact care dintre cei doi lobi temporali are influenţe asupra bolii şi nu ştiu nici dacă alte părţi ale creierului sînt implicate în procesul conceptual.