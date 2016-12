Cum atrage litoralul românesc turiștii străini?

Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) se pregătește deja pentru sezonul estival 2016 și, cum țelul este ca litoralul românesc să fie ales nu doar de români, ci și de turiști străini, stațiunea Mamaia se va promova și în acest an la târguri de turism în străinătate. În noiembrie, litoralul românesc se va promova la Târgul de Turism de la Varșovia, Polonia, pregătind alături de biroul de turism al României de acolo un eveniment de promovare a stațiunii Mamaia. ”Discutăm despre evenimentul pe care dorim să-l pregătim pentru târgul de la Varșovia. Ne dorim să atragem o cursă charter către litoral în vara viitoare și ne gândim să pregătim și un show pentru acest târg”, a declarat președintele ALDD, Corina Martin. De asemenea, în această toamnă, litoralul se va promova la Chișinău și București, într-un eveniment pregătit special pentru a-i atrage pe moldoveni și români la mare, la Constanța. În plus, în premieră, stațiunea Mamaia și destinația de city-break Constanța se vor face cunoscute turiștilor greci. ”Alături de Blue Air, pe 29 octombrie participăm, la Atena, la o întâlnire cu tur-operatorii greci pentru a promova Constanța și stațiunea Mamaia în agențiile lor. Ne dorim ca din mai, când introducem cursele Constanța - Atena - Larnaca (Cipru), nu doar să îi trimitem pe constănțeni în vacanță, ci să-i convingem pe greci să se distreze la Mamaia”, a precizat Martin. În primăvară, urmează alte târguri importante unde litoralul românesc va fi promovat pentru a crește numărul de turiști români și străini în vara 2016. Este vorba de Târgul Internațional de Turism de la Londra, Târgul de Turism de la Tel Aviv, unde ALDD participă cu show-ul ”Mamaia Style”, Târgul de Turism de la Berlin și cel mai mare târg la României, de la București. ”Târgul de la București are două ediții: în această toamnă vom pregăti doar o conferință de promovare a litoralului, iar în primăvară vom fi prezenți cu un spectacol incendiar „Mamaia Style“”, a adăugat Martin.

