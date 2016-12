Cum atragem turiștii ruși?

00:46:10 / 31 Ianuarie 2016

turisti rusi

Se spune ca dupa 21 decembrie 1989, erau peste 2000 de "turisti" rusi, foarte bine pregatiti in tot feleul de activitati fizice si maestri in folosirea "uneltelor". Sint foarte reluctant in incurajarea acestor fel de turisti. Istoric, ultimii turisti au plecat din RO in 1957. Nicevo, vas, ne nada!