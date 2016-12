Cum au cucerit studenții constănțeni premiul I la tehnologie în fața coreenilor

Nu demult, patru studenți din anul IV de la specializarea Energetică Industrială, din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă a Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC), Alina Moise, Mihai Oprea, Daniel Timofte și Aurelia Mocanu, s-au întors acasă cu premiul I la Concursul de articole științifice pe tema dezvoltării globale pentru studenți de la Seul, Coreea de Sud. Ei au povestit, în exclusivitate pentru ”Telegraf”, despre momentul în care au răspuns provocării de a lua parte la cercetare, despre experiența participării la un concurs internațional, dar și despre atuurile cu care au reușit să câștige în fața unor țări recunoscute pentru tehnologia avansată pe care o produc.

CUM A ÎNCEPUT TOTUL Studenta Alina Moise a povestit cum au fost provocați de profesori să participe la o cercetare și apoi să se implice în concurs. ”Profesorul dr. Eden Mamut ne-a propus o temă la un curs și ne-a întrebat pe toți cine ar vrea să facă o cercetare. Doar noi patru am fost interesați și așa a început totul”, a spus Alina. Tinerii au explicat că au urmat șase luni în care au îmbinat prezența la cursuri, care nu au fost puține, cu cercetarea la Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie din Campusul UOC și testele realizate la întreprinderile Gremlin și Metacom din Constanța, validate în laboratoarele din Șantierul Naval. Și-au rezervat în fiecare săptămână câteva ore pentru acest proiect și măcar o dată la trei zile s-au întâlnit pentru a pune cap la cap rezultatele cercetării. Cei patru studenți au lucrat în echipă și au încercat să găsească o soluție pentru reducerea consumurilor energetice și a impactului ecologic din industria sticlei, sub coordonarea asistentului de cercetare din cadrul facultății constănțene, Laurențiu Oancea. Concret, ei au găsit o metodă de reutilizare a deșeurilor de sticlă care, din cauza calității proaste, nu mai puteau fi refolosite și rămâneau la gropile de gunoi. Ei au arătat că este mai ieftin și mult mai ușor să se folosească sticla în procesul industrial de sablare (curățarea suprafețelor metalice de rugină, care se face în mod curent cu un material special, pe bază de nisip), iar ulterior, reziduurile de sticlă pot fi folosite la compoziția asfaltului sau a cărămizilor. De fapt, testele pe care le-au realizat le-au și adus premiul cel mare, pentru că restul participanților s-au oprit la partea teoretică a cercetărilor.

NU S-AU AȘTEPTAT SĂ CÂȘTIGE Studenții români au fost surprinși de rigurozitatea coreenilor și, după ce au văzut toate cele opt prezentări (ale echipelor din Kazahstan, Coreea de Sud și Japonia), nu aveau speranțe să câștige. Erau conștienți că sunt în competiție cu unele dintre cele mai dezvoltate țări din punctul de vedere al tehnologiei. ”Toate prezentările erau sobre, pline de date, de cifre, iar concurenții erau foarte serioși. Noi am avut o prezentare colorată și mult mai animată. Ceilalți concurenți ne-au spus că ne-au urmărit cu mare interes și nu am fost plictisitori”, a povestit și Mihai Oprea. ”Cu siguranță, este cea mai mare reușită din viața de student. Mă bucur că am avut posibilitatea să fac acest lucru”, a completat Alina. Deși sunt în ultimul an de studiu, doi dintre cei patru câștigători, Alina și Mihai, spun că încă nu s-au decis cu privire la tema de licență.

Diferența între studenții de performanță și restul absolvenților

Asistentul de cercetare care a supravegheat proiectul realizat de studenți, Laurențiu Oancea, a subliniat că o astfel de performanță nu este atât de greu de atins. ”Noi am propus întregului an subiectul de cercetare. Practic, oricine ar fi vrut să participe ar fi putut fi în echipa câștigătoare. Aceasta este diferența între studenții de performanță și restul absolvenților”, a spus asist. Oancea. El a adăugat că cei patru tineri au fost sârguincioși și au dat dovadă de implicare. ”A fost condiția esențială pentru a colabora. Le-am cerut seriozitate și am vrut să își dorească să lucreze suplimentar pentru acest proiect”, a adăugat asistentul.