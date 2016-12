Cum au dispărut 16% dintre firmele românești

ASTA A DURUT România a avut 105.545 de companii care au intrat în insolvență, între 2011 și 2015. Asta înseamnă o medie de 40 de insolvențe la fiecare 1.000 de firme active, de aproape patru ori peste nivelul Europei Centrale și de Est (ECE), se arată într-un raport Coface. Media anuală ajunge însă la aproximativ 20.000 de companii insolvente! „Volumul este foarte mare, reprezentând aproximativ 16% din totalul companiilor înregistrate în România și, respectiv, un sfert din totalul firmelor active (care au venituri - n.r.). În total, se estimează că au dispărut 450.000 de locuri de muncă! Nu doar numărul companiilor insolvente din intervalul analizat este foarte mare, ci și dimensiunea lor. Astfel, 2.933 dintre ele aveau o cifră de afaceri de peste un milion de euro. Practic, mediul de afaceri din România a pierdut, în ultimii cinci ani, aproximativ 13% dintre companiile cu venituri mari“, spune oficialul Coface Iancu Guda. În plus, ponderea companiilor insolvente pentru care s-a deschis procedura la cererea debitorului a crescut de la aproximativ 30% în 2008 (înainte de criză) la 55% în 2015. Ce-i și mai grav este că doar 2 - 3% dintre firmele insolvente se reorganizează cu succes; cifra este de zece ori mai mică decât media din țările dezvoltate ale Uniunii Europene.

SEMNE BUNE Pentru anul în curs, cei de la Coface estimează o contracție cu 25% a insolvențelor. Ar fi și primul an în care trendul de scădere se cuplează cu o diminuare a riscului sistemic, și asta pentru că „pierderile financiare cauzate de firmele care au intrat în insolvență, în primul semestru al anului curent, au scăzut cu 56%, în timp ce pierderile sociale (numărul locurilor de muncă pierdute - n.r.) s-au diminuat cu 12%“ - „Și îmbunătățirea disciplinei de plată devine vizibilă - valoarea instrumentelor refuzate la plată a scăzut cu 70%, în ianuarie - iunie, față de anul trecut, de la 5,7 la doar 1,7 miliarde lei. În plus, numărul SRL-urilor nou-înregistrate a crescut cu 26%, în perioada analizată. Este cel mai ridicat nivel după 2010“. Din păcate, însă, Coface subliniază că epidemia de insolvență din ultimii cinci ani a lăsat urme adânci în economia națională și mediul de business, inclusiv prin plafonarea avansului PIB. „Dacă insolvențele ar fi fost aliniate la media regională, nivelul creșterii PIB ar fi fost de circa 5,25% pe an, față de 3%. Aproximativ o treime din deficitul bugetar putea fi finanțată prin veniturile fiscale pierdute“, mai spune Guda. Creditorii din economie au fost marii perdanți, cu găuri de 127 miliarde lei, furnizorii privați fiind loviți tare de tot (47% din totalul datoriile nerecuperate). Și să nu uităm - asta a fost economia „consolidată“ de acordul cu FMI...