Cum au fost subiectele Evaluării Naționale de la clasa a II-a

Elevii de clasa a II-a susțin în aceste zile Evaluarea Națională. Dacă luni au participat la evaluarea competențelor de producere a mesajelor, marți, cei mici au fost evaluați la competențele de receptare a mesajelor scrise. 6.417 elevi de clasa a II-a din județul Constanța din cei 6.976 înscriși au fost prezenți marți la cea de-a doua probă de limba română din cadrul Evaluării Naționale. ”Luni, elevii au avut de rezolvat 2 itemi - să compună 2 texte de mici dimensiuni pe baza unor imagini. Marți au avut alt tip de subiecte. Pe baza unui text dat, despre anotimpuri, au avut de rezolvat 11 itemi - 10 de tip grilă, în care au avut de răspuns la întrebări din text, și un subiect de creație”, a explicat inspectorul școlar pentru învățământul primar, prof. Mihaela Anghelescu. Micuții au avut textele scrise cu litere mari, ușor de citit, și foarte accesibile pentru aceștia, a subliniat inspectorul școlar, exerciții pe care cei mici le-au mai discutat la școală. ”Elevii care susțin în acest an evaluarea sunt deja în al treilea an de când merg la școală, așa că deja sunt familiarizați cu teste. Oricum au stat în sala lor, în băncile în care învață în mod normal, și au fost asistați de învățătoarea de la clasă”, a precizat prof. Anghelescu. Deși subiectele au fost accesibile, iar timpul de rezolvare a fost de 30 de minute, cei mici nu ar fi putut susține în aceeași zi ambele probe de limba română, pentru că ar fi fost solicitant pentru ei, mai ales că subiectele i-ar fi putut pune în confuzie, și ar fi avut nevoie de mai mult timp să înțeleagă cerințele și să rezolve subiectele, a explicat inspectorul școlar. Miercuri, 8 iunie, elevii de clasa a II-a vor susține evaluarea la matematică, iar cei din rândul minorităţilor naţionale vor susţine pe 9 şi 10 iunie testele scris şi citit în limba maternă. În ultimele două săptămâni, au susţinut Evaluările Naţionale şi elevii de clasa a VI-a şi cei de clasa a IV-a. Rezultatele acestor teste nu se trec în catalog, ci stau la baza realizării unei fişe pentru fiecare elev în parte. Rezultatele sunt comunicate individual elevilor şi părinţilor, iar Ministerul Educaţiei va realiza un raport naţional pe baza lor, care va arăta în detaliu nivelul copiilor pe parcursul lor şcolar, înainte de a ajunge la Evaluarea Naţională de la clasa a VIII-a.