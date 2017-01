Cum au fost târâți degeaba în instanță angajații Ceronav

Angajați târâți în instanță, bani plimbați dintr-o parte în alta, toate din cauza unor situații sau legi interpretate greșit de diverse instituții din România și care au generat confuzii - cel puțin asta susțin unii directori de instituții. Se întâmplă la Constanța, la Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (Ceronav). În cadrul instituției s-au făcut, potrivit raportului Curții de Conturi pe 2014 - dat publicității recent, plăți nelegale, în valoare de 984.000 de lei. Plățile ar reprezenta contravaloarea cheltuielilor cu deplasările efectuate de angajați în concediile de odihnă (886.000 de lei) și a cheltuielilor cu transportul la și de la locul de muncă (98.000 de lei), în baza unor prevederi din contractele colective de muncă, ce nu au respectat prevederile legale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform raportului. Potrivit directorului general al Ceronav, Ovidiu Sorin Cupșa, este vorba de recuperarea unor sume de bani plătite angajaților ca ajutoare sociale. ”Noi am avut negociată o clauză, conform contractului colectiv de muncă, acum mulți ani, înainte să ajung eu director general, prin care le dădeam ajutoare de tratament și de odihnă angajaților. Contractul colectiv de muncă a fost înregistrat la ITM”, a precizat Cupșa. Nicio instituție nu a considerat plățile respective necuvenite, până la un control al Curții de Conturi. ”Curtea de Conturi a considerat aceste ajutoare ca fiind venituri salariale, interpretându-le conform Legii salarizării unitare. Noi, conform Codului Fiscal, le-am interpretat ca drepturi nesalariale. Curtea de Conturi a dat dispoziție să suspendăm acordarea acestor drepturi și să recuperăm banii”, a explicat directorul general al Ceronav. O parte din angajați au acceptat să returneze banii, spune Cupșa, însă au fost și câțiva care nu au fost de acord cu dispoziția Curții de Conturi. ”Toți angajații Ceronav au fost în situația asta. Am suspendat acele plăți pentru că așa ne-a zis Curtea de Conturi. Pentru că au fost oameni care nu acceptat să returneze banii, ne-am dus să îi recuperăm în instanță”, a spus Cupșa.

INSTANȚA A DECIS SĂ LE DEA DREPTATE ANGAJAȚILOR ”Codul Fiscal cu care au argumentat angajații spune clar ce înseamnă ajutoare sociale și că nu sunt de natură salarială. Legea salarizării unitare, în schimb, spune că tot ce înseamnă drepturi bănești este de natură salarială. Codul Fiscal prevalează asupra celorlalte legi cu care ar putea intra în conflict, iar angajații au câștigat procesul”, a spus directorul. Tot în raportul Curții de Conturi se arată că la Ceronav s-au făcut și alte plăți nelegale, reprezentând impozitul pe clădiri. Și asta în condițiile în care această obligație fiscală revenea, potrivit prevederilor legale în domeniu, persoanelor juridice care au utilizat spațiile în scopul desfășurării de activități economice (alimentație publică), în baza unor contracte de închiriere încheiate cu entitatea auditată, se arată în raportul Curții de Conturi. ”Sunt niște bani pe care ni i-a impus ANAF. Bineînțeles că am plătit, conform declarației de impunere. Dacă nu plăteam, ne punea poprire pe conturi. Am mers pe ideea că ANAF știe ce calculează”, a mărturisit Cupșa. Reprezentanții Curții de Conturi au venit însă cu o altă interpretare, astfel că plățile pe care reprezentanții Ceronav le-au făcut sunt considerate acum nelegale. ”Curtea de Conturi a constatat că ar fi trebuit să plătim mai puțin. Am început să facem demersurile să recuperăm de la ANAF sumele respective. Am încercat pe cale amiabilă, însă ni s-a spus de la ANAF că s-au respectat toate normele când s-au făcut calculele. Acum ne judecăm cu ANAF. Ca manager de instituție, eu trebuie să duc la îndeplinire dispozițiile Curții de Conturi”, a precizat Ovidiu Sorin Cupșa. Raportul integral al Curții de Conturi poate fi accesat la adresa http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raport_public_2014.pdf.

Citește și:

CERONAV şi-a dat în judecată zeci de angajaţi. Vezi motivul!

Nereguli grave la CNADNR. Câți bani s-au furat la Constanța