Cum au petrecut vedetele Revelionul...

Cea mai aşteptată noapte a anului este, pentru fiecare, cel mai bun prilej de a se distra împreună cu familia şi prietenii. Vedetele autohtone au sărbătorit intrarea în Noul An şi în Uniunea Europeană fie prin muncă, preferînd să fie alături de public în cadrul concertelor pe care le-au avut de susţinut în ţară, fie să se relaxeze în vacanţe peste hotare.

Anca Ţurcaşiu (cîntăreaţă): De Revelion am lucrat. De 20 de ani, petrec noaptea dintre ani muncind şi nici nu îmi doresc să fie altfel!

Tili Niculae (actriţă): De Revelion, am închiriat o vilă la Padina, cu aprox. 30 de prieteni, departe de lume, cu zăpadă multă în jur. Ne plimbăm cu sania, dar nu prea departe, ca să nu ne întîlnim cu urşii. Facem oameni de zăpadă şi ne relaxăm.

Dana Rogoz (vedetă tv): Revelionul l-am petrecut în Austria, la schi. Anul trecut, m-am iniţiat în mersul cu placa, iar acum mă avînt pe o pîrtie de începători. Stau o săptămînă şi sper să mă întorc în ţară experimentată pe mersul cu placa şi fără vînătăi de la căzături.

Nicoleta Drăgan (interpretă): Noaptea dintre ani am petrecut-o pe scenă, de fapt pe şase scene diferite pentru că, împreună cu "Hi-Q", am trecut în noul an alături de fanii noştri. Am avut şase, a fost o noapte albă, plină de veselie, la fel ca în anii trecuţi.

Andreea Bănică (interpretă): De Revelion am sărbătorit tot prin muncă, ca şi Crăciunul, în România.

Andi Moisescu (vedetă tv): De sărbători am plecat toţi trei într-o excursie în Austria. Fiul meu este mai norocos decît şi-a închipuit vreodată. Am planificat călătoria din vară, cînd David era încă în burtica mamei.

Cosmin Seleşi (actor): Revelionul l-am petrecut alături de gaşca mea de prieteni din liceu, în Maramureş, unde am închiriat o cabană. Am făcut grătare, ne-am bucurat de muzica lăutarilor de acolo şi am schiat.