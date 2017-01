Cum blochezi jumătate de bandă de bulevard

10:04:12 / 25 Februarie 2016

parcare

si asta aceeiasi treaba , iar in zona asta in fiecare seara si in fiecare zi este asa in conditiile in care in fata la intrarea in satul de vacanta este o parcare mare , libera de intorci tir ul , aici se potriveste zicala cu poarta deschisa si multi prosti ii sar gardul.