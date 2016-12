Cum dă de bani, românul își trage plasmă

Piața bunurilor de folosință îndelungată a crescut în trimestrul III cu 9,5%, trei dintre cele șapte sectoare (electronice, electrocasnice mari și mici) înregistrând rate de creștere de două cifre. Cea mai mare scădere a fost în sectorul IT (-15%), arată un studiu GfK. Piața de electronice a ajuns, în trimestrul III, la 92 milioane euro, în urcare cu aproape 24% comparativ cu aceeași perioadă din 2015. Segmentul televizoarelor cu ecran plat a crescut cu peste 24% și a reprezentat 85% din vânzările de electronice. Și vânzările de boxe au crescut. Piața foto a generat vânzări de cinci milioane euro în perioada analizată, dar a scăzut cu peste 10% față de 2015. Piața electrocasnicelor mari a crescut cu aproape 23% și, deși ritmul a încetinit, sectorul încă înregistrează un avânt puternic, spun cei de la GfK - „Electrocasnicele incorporabile continuă să urce într-un ritm accelerat, depășind viteza sectorului. Uscătoarele de rufe, spre exemplu, au înregistrat cea mai mare creștere din piața electrocasnicelor mari - plus 84% comparativ cu trimestrul III din 2015“. Și piața electrocasnicelor mici a urcat, cu aproape 25%, în contextul în care cea mai importantă parte a sa (aspiratoarele!) s-a redresat, marcând un plus cu 36%. Valoarea pieței este comparabilă acum cu cea de dinainte de criza economică. Pe de altă parte, piața IT a scăzut cu aproape 15%, până la 92 milioane euro. Cei de la GfK notează că trei dintre cele mai importante componente (PC-urile, laptopurile și tabletele) au continuat să scadă. Totodată, în timp ce, per ansamblu, piața telecom a crescut cu 8%, segmentul telefoanelor inteligente a încetinit, avansul fiind de doar 9%. Dezamăgirea cea mai mare a fost la phablet-uri (smartphone cu diagonală mare a ecranului) - scădere cu două cifre, acest tip de produs hibrid nefiind deloc atractiv pentru consumatorii români. Deși mici, căștile cu microfon au avut o contribuție importantă la creșterea sectorului, după ce vânzările au urcat cu 30%. Nu în ultimul rând, la capitolul imprimante, multifuncționale și consumabile, GfK notează o scădere cu 7%, în trimestrul III.