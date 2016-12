Cum devin fermierii persoane fizice autorizate

Începând cu anul viitor, fermierii care primesc subvenții mai mari de 5.000 de euro pe an și intră în verificarea de fermieri activi vor trebui să se înregistreze cel puțin ca persoană fizică autorizată, a declarat secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), George Turtoi. ”În fișa măsurilor pe Pilonul II nu mai există persoană fizică beneficiar eligibil, iar pe Pilonul I apare definiția de fermier activ. Acesta are niște interdicții prevăzute prin regulament pentru anumite tipuri de activități care sunt considerate că nu reprezintă fermierul activ, iar la nivel național noi am mai adăugat câteva. Ca să faci această verificare, dacă solicitantul are sau nu acel domeniu de activitate, este obligatoriu ca în sistem să introduci domeniul lui de activitate, iar ca să aibă domeniu de activitate trebuie să fie minimum PFA, pentru că trebuie să aibă cod CAEN. Altfel, nu ai cum să îl verifici dacă este sau nu fermier activ”, a spus Turtoi. Secretarul de stat a precizat că această condiționalitate din Pilonul II va fi aplicată și pe Pilonul I pentru toți fermierii care primesc mai mult de 5.000 de euro pe an.

”Dacă nu are cod CAEN nu va lua subvenție, iar ca să aibă cod CAEN trebuie înregistrat la Oficiul național al Registrului Comerțului, cel puțin ca PFA, ca să îi vezi codul CAEN”, a menționat oficialul MADR.