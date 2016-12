Cum e administraţia publică la noi şi cum e în Norvegia?

Un studiu extrem de interesant a fost lansat ieri de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP). Studiul comparativ privind dialogul social în administraţia publică din România şi Norvegia ar putea reprezenta, prin comparaţie, cheia de decriptare a problemelor pe care administraţia publică din România le are. Evenimentul a avut loc la sediul Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, fiind prezenți reprezentanți ai partenerilor, ai mediului universitar, ai mass-media. Potrivit unui comunicat de presă, studiul a fost elaborat în cadrul proiectului Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici de către sociologi români în colaborare cu experţi de la Fafo Institute for Labour and Social Research - Norway. Prin realizarea acestui studiu s-a urmărit obţinerea unei imagini comparative asupra modului în care se desfăşoară dialogul social în România şi în Norvegia, se mai arată în comunicat. Proiectul este implementat de către ANFP în parteneriat cu Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia (KS) şi Asociaţia Municipiilor din România (AMR), fiind finanţat printr-un grant acordat de Guvernul Norvegiei prin intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul Programului „Muncă Decentă şi Dialog Tripartit“. Studiul poate fi consultat la adresa www.anfp.gov.ro, la pagina proiectului, disponibilă la secțiunea „Proiecte/Proiecte în implementare“.