Cum e cu congresul

Analistul politic Stelian Tănase scrie, pe blogul său, că Elena Udrea are o mare spaimă că va fi uitată: “Într-o ţară normală, ar fi dorit ea să fie uitată. Ea doreşte pur şi simplu să apară pe prima pagină, la ştirile tv seara. Şi reuşeşte, deşi are prilejuri tot mai rare. Dacă nu apare în public, nu îi stă bine, îmbătrâneşte mai repede”. Analistul consideră că pedelista face declaraţii “când e şi mai ales când nu e cazul, ca să atragă atenţia mass-media. I-a transmis lui Ponta “că trebuie să accepte că liderii europeni sunt cu Traian Băsescu””. În opinia lui, “blonda de la Cotroceni” a uitat să menţioneze că “e vorba doar de liderii Partidului Popular European (PPE), nu de liderii Europei. De fapt liderii Europei sunt şi socialişti şi liberali, iar aceştia sprijină USL. PPE are o majoritate pe cale s-o piardă în curând - mai exact, în anii electorali 2012-2013. Acei lideri de care face vorbire Elena Udrea reprezintă o familie politico-ideologică şi atât. (...) PPE luptă din răsputeri să rămână nr. 1 în Europa - ceea ce nu cred că va reuşi. În disperare de cauză, liderii populari apar peste tot unde pot să mai înşface voturi. Obiectivul este să menţină la putere partidele populare”.

OSANALE vs FLUIERĂTURI Analistul Stelian Tănase a apreciat că popularii europeni “au ajuns şi la Bucureşti ca să îl susţină pe Băsescu, care are nevoie de cârje după referendum. Băsescu, în semn de recunoştinţă, le-a mulţumit în plen”. El le-a mulţumit, iar românii i-au huiduit, pentru că românul o fi el sărac, dar prost nu-i. După episodul ăsta stânjenitor, Băsescu s-a declarat jenat de situaţie şi s-a dus să dreagă busuiocul la Bruxelles, pentru a le mulţumi “cârjelor” lui pentru sprijinul acordat de când au pierdut ai lui puterea şi a rămas singurel. Acolo, el s-a plâns, ca de fiecare dată, că poziţia României în UE este în prezent \"fragilizată puternic\" de evenimentele din vară (adică de când a fost suspendat), dar şi de atitudinea... unora dintre politicienii români care au permis \"fluierarea oficialilor europeni pe stadioane\". Poate că a venit momentul ca şi preşedintele acestei ţări sărăcite de el şi de pedelişti să-şi asume greşelile şi să ne întoarcem la normalitate.