Cum e viața cu salariul minim?

08:12:30 / 17 Ianuarie 2015

salariul minim

Sa dispara acest prag salariu minim pentru ca atit statul cit si privatii marii privati nu angajeaza decit si numai cu venitul minim de ce s-a ajuns in situatia aceasta cum pot fi angajati persoane competente cu studii superioare si ralariu minim.BUGETUL DE STAT AR CRESTE SEMNIFICATIV DACA IN ROMANIA AR FI SALARII DECENTE DACA SOCIETATILE COMERCIALE AR ACHITAT LA BUGET IMPOZITUL PE VENIT ANGAJATORII PENTRU DE LA ANGAJATI NICI VORBA CITE PERSOANE NU S-AU TREZIT CA SOCIETATEA NU LE-A ACHITAT CONTRIBUTIILE DE PENSII SO/SAU SANATATE aici faceti ceva guvernantilor, parlamentari PRESEDINTELE ROMANIEI sa se implice doar a fost primar si banuesc ca stie mai multe. Aici este evaziunea fiscala cum poti sa traesti cu 750 lei pe luna net sa-ti platesti utilitatile, sa maninci, transport, sanatate detergenti....sa incerce un parlamentar care are afaceri care merg struna si face cumparaturi si concedii in strainatate sa traiasca cu 750 lei aseara la televizor m-a impresionat scrisoarea catre presedinte a medicului rezident care a invatat facultate de stat nu caritas si nu poate practic sa-si ia un credit ca nu indeplineste conditiile plafonul...de ce atit bataie de joc pentru valori profesori, doctori economisti care este diferenta intre un judecator care are venitul lunar de nu se poate si un medic care a invatat si invata toata viata de nu se poate