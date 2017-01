Cum este franciza (înţeleasă) la români?

Deşi, în ultimii zece ani, industria francizei a prins şi în România, iniţial acest tip de afacere a fost privit cu scepticism. An după an însă, „afacerea la cheie” şi-a demonstrat valabilitatea, devenind chiar o reţetă de succes pentru câţiva - puţini, ce-i drept - dintre cei care şi-au asumat riscul de a introduce pe piaţă acest concept diferit de servicii. De ce nu funcţionează franciza ca reţetă de succes garantată în România, cum se întâmplă în alte state şi cum s-a acomodat acest sistem în piaţa noastră ne explică președintele Asociației Române de Franciză (ARF), Constantin Anton. El spune că, în 2014, valoarea estimativă a pieței de franciză a crescut faţă de anii anteriori, însă nu putem discuta despre creșteri spectaculoase, procentele fiind aproape modeste, sub două cifre. Într-un interviu acordat Agerpres, Constantin Anton crede că antreprenorii autohtoni vor prinde curaj și se vor orienta către branduri care au demonstrat că au succes. Câţi antreprenori români au făcut pasul către acest tip de afacere? Președintele ARF spune că este imposibil, în acest moment, să se determine cu certitudine un număr al acestor afaceri, motivul principal fiind anumite carențe legislative care nu îi pedepsesc pe cei care, în mod fraudulos, etichetează drept francize anumite concepte, fără a deține expertiză în domeniu, fără a avea un concept original, fără să ofere „know how“ și instruire, fără să dețină o marcă înregistrată. „Din statisticile deținute de noi, ar fi undeva în jurul cifrei de 450 de concepte, dintre care peste 65% străine”, a spus el. Pe piaţă, indiferent de ţară, se intră greu, cu atât mai mult dacă este vorba despre România, unde mediul de afaceri este destul de refractar la nou şi pesimist: „Vă pot da câteva nume de francizori străini care tatonează piața în vederea găsirii de parteneri români. Este vorba despre o companie mare de cosmetică din Portugalia, un restaurant din Africa de Sud, un concept italian de poștă și curierat, un lanț hotelier din SUA, altul din India. De remarcat ar fi faptul că o franciză din Marea Britanie a semnat un contract de master franciză într-un domeniu interesant, cel al igienizării spațiilor folosind o tehnologie de nebulizare și abur, care are la bază utilizarea de soluții ecologice, denumită Bio Mist, ce va fi operațională destul de curând în România“. Cele mai profitabile domenii rămân însă, potrivit lui Anton, „ca și anterior, domeniile de fast food și de preparat hrană, spre care se îndreaptă și cererile viitorilor francizați, dar și serviciile și retailul”.

Preşedintele ARF spune că există mai multe soluţii pentru dezvoltarea acestui sector în România: „Ar trebui să se instituie măsuri de pedepsire (amenzi) pentru falșii francizori, băncile să dezvolte programe speciale pentru sprijinirea afacerilor în franciză (viitorii francizați să aibă un acces mai facil la obținerea de împrumuturi și credite). De asemenea, francizorii să fie mai transparenți în furnizarea de informații neconfidențiale. E nevoie ca francizorii și francizații să fie mai instruiți (să participe la cursuri dedicate francizei, la seminarii, conferințe), francizorii și francizații din rețelele lor să aibă întruniri anuale în cadrul cărora să discute problematicile de specialitate. Francizorii ar trebui să dezvolte, după un timp rezonabil, departamente de specialitate menite să ajute francizații atunci când întâmpină greutăți în derularea operațiunilor zilnice”.