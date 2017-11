Cum explică PNL Constanța refuzul de a respecta o hotărâre judecătorească

Decizia aleșilor PNL și PMP din cadrul Consiliului Local Municipal Constanța de a sabota repunerea în funcția de consilier a liberalului renegat Romeo Rezeanu i-a înfuriat pe mulți care comentează fenomenul politic. Aceștia au spus că, prin gestul lor, liberalii și pemepiștii au refuzat să pună în aplicare o hotărâre de instanță care îi obliga pe consilieri să-l reinstaleze pe Rezeanu în funcție. În plus, liberalii au fost criticați de colegii lor social democrați pentru faptul că au votat împotriva acordării tichetelor valorice pentru 2018, atitudine pe care PSD Constanța o consideră de „un cinism rar întâlnit în orice comunitate civilizată“. „Constatăm cu tristețe că, pentru liberali, categoriile din municipiul Constanța aflate în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială sunt invizibile. Înțelegem că pentru liderii PNL și aleșii lor locali suma de 40 de lei, valoarea unui tichet, reprezintă banii cotidieni de cafea, însă pentru aproximativ 30.000 de constănțeni constituie un real sprijin în achiziționarea celor trebuincioase pentru traiul de zi cu zi în decursul unei luni calendaristice. Dacă liberalii ar fi deținut astăzi majoritatea în Consiliul Local, toate persoanele care se încadrează în cadrul programului „Respect” și familiile acestora ar fi rămas fără ajutor din partea administrației locale pe tot parcursul anului viitor. Acest lucru spune totul despre respectul liberalilor față de constănțeni și arată că votul din anul 2016, care i-a plasat în opoziție, a fost unul corect“, se arată într-un comunicat al PSD

Puși la zid, liberalii au reacționat tot printr-un comunicat de presă, semnat de președintele Organizației Municipale Constanța a PNL, consilierul județean George Muhscină. Acesta transmite un mesaj de unitate și susținere față de poziția consilierilor liberali din Consiliul Local Municipal Constanța. „Resping hotărât orice acuzație și tentativă de intimidare la adresa consilierilor liberali municipali. PNL Constanța este o organizație unită, înrădăcinată în respectarea legii și a bunului-simț. Un fost membru de partid care se agață cu dinții de scaunul funcției nu ne impresionează și nu are cum să ne intimideze”, declară George Muhscină. Consilierul județean liberal susține că „Primăria PSD nu respectă un set de reguli de bază ale democrației. Transparența decizională și dialogul sunt pur și simplu ignorate prin practici „șmecherești“, precum punerea subiectelor importante pe ordinea de zi suplimentară a ședinței CLM, cu cinci minute înainte de vot, fără dezbatere, arătând lipsa de respect față de consilieri și opoziție. Astfel de practici merită un răspuns pe măsură, cum ar fi părăsirea lucrărilor unei ședințe conduse în mod abuziv”. Acesta reafirmă faptul că „viziunea PNL Constanța este fundamentată pe principii și reguli clare: respect pentru lege, respect reciproc, dezbatere, democrație“. „Acțiunile grupului consilierilor locali ai PNL sunt îndreptățite și vin ca un răspuns natural la nerespectarea regulilor unei primării PSD care se încăpățânează să aibă o atitudine profund incorectă față de opoziție. PNL Constanța are o poziție solidară cu reprezentanții săi din Consiliul Local Municipal. Această solidaritate se bazează pe convingerea că am procedat întotdeauna corect. Prin urmare, acuzațiile care ni se aduc, fie că vin din partea unui fost membru PNL, fie că vin din partea primarului PSD, le trecem în dreptul mizeriilor politice, care ar trebui să își găsească locul nu în spațiul public, ci eventual la groapa de gunoi a politicii. Menționez că fostul consilier ales pe listele PNL si-a pierdut calitatea de membru al Partidului Național Liberal pe fond, dar pe formă încearcă să revină în funcția de consilier prin tertipuri procedurale, forțând aderarea la un grup pe care nu îl respectă”, conchide Muhscină.