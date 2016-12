Cum “fentăm” bolile cardiovasculare

Vitamina E îmbunătăţeşte circulaţia sanguină şi scade riscul apariţiei palpitaţiilor cardiace, susţin nutriţioniştii. Preparatele bogate în Omega 3 sau cele bogate în vitamina C reduc riscul bolilor de inimă, susţine specialistul în nutriţie Nell Nelson. Potrivit acestuia, dieta joacă un rol important în apariţia diferitelor afecţiuni cardiovasculare. Fructele şi legumele bogate în vitamina C ajută la o mai bună circulaţie a sângelui. În acelaşi timp, şi vitamina E are un rol benefic în diminuarea riscului bolilor de inimă, pentru că limitează producerea de colesterol, controlează eliminarea apei din organism, întăreşte şi protejează inima şi arterele împotriva instalării aterosclerozei. Medicii spun că persoanele care au o dietă hipocalorică, care consumă alcool, fumează, femeile însărcinate sau cele care alăptează trebuie să apeleze la un supliment nutritiv de vitamina E, care se găseşte în germeni de grâu, soia, ulei de măsline sau de floarea-soarelui, ouă, ficat de orice fel şi legume cu frunze verzi.