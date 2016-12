Cum fentează patronii statul şi angajaţii?

08:09:18 / 10 Martie 2014

cum fenteaza angajatorii statul

Legiuitorii peiceputi au emis legile in favoarea lor ptr cain parlamentul Romaniei sunt angajatori destui care fenteaza statul. Banii care ajung la buget din colectarea impozitului pe venit sunt numai si numai de la institutiile publice societatile particulare SRL, SA, nu platesc impozite la buget deoarece legea a fost emisa sa fenteze statul sa-si bata joc. Deci administratorii de srl isi bat joc de doua ori o data de cel angajat ptr ca nu ii sunt acitate CAS, CASS, CAJS ETC, si pe urma bugetul de stat unde nu este colectat nici un leut. Statistic sa se departajese cit se colecteaza de la institutiile publice si cit se colecteaza de la asa zisul mediu privat. Este o rusine ca nu se vrea sa fim cit de cit corecti se traeste intr-o minciuna care a dus la saracie iar ce este mai grav ca acest manageri si administratori de mediu privat au ajuns saraci din cauza lacamiei si a creditelor la banci, iar acum sunt si saraci la mintal pentru ca si in Romania nu se mai poate fura incet incet s-a dus pomna avutia nationala strinsa in 40 ani a fost nimicita de analfabeti in 20 ani. Aici s-a ajuns imi este rusine de realitate si ca traesc intr-o astfel de tara cu barini bolnavi, cu tineri fara perspectiva fara copii fericiti...UNDE S-A AJUNS DE CE NU SE REVOLTA NIMENI DAR NIMENI ....????