Cum influențează social media viața comunității

Aula Magna a Universității ”Ovidius” din Constanța (b-dul Mamaia nr. 124) găzduiește mâine, de la ora 12.00, conferința Connect, organizată în cadrul proiectului european ”MATE-INFO.NET”. Proiectul are ca scop îmbunăţătirea formării de calitate a studenţilor, dezvoltarea calităţii comunicării dintre mediul academic şi cel privat în domeniul Matematică/Informatică, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale. Conferința este organizată de UOC și Grupul de Dezvoltare Durabilă, iar tema principală este ”Influența social media și rolul acesteia în viața de astăzi”. Printre prezentările programate se numără titluri precum ”Connected communities”, ”Impactul mesajelor în mediul online”, ”Rețelele sociale și comunitatea”, ”New media vs. traditional media”, ”Social media tools and opportunities”, ”Mesaje motivaționale” sau ”New media management - Brand on project”.