Cum îşi petrec vedetele Sărbătorile Pascale

Sărbătoarea Învierii Domnului se apropie, iar vedetele autohtone şi-au făcut deja planuri pentru cele cîteva zile libere pe care le vor avea la finele lunii aprilie. După o perioadă destul de aglomerată, în care au avut concerte, înregistrări şi deplasări în străinătate, Andra, Horia Brenciu şi Adela Popescu vor avea parte de o minivacanţă în mijlocul familiilor lor, însă cei cinci băieţi din trupa „Firma” vor sărbători Paştele prin… muncă.

Rocca, solistul trupei „Firma”: „Vom sărbători Paştele cum ne place nouă mai mult, făcînd ceea ce ştim mai bine, adică vom cînta!”.

Andra: „Să fim alături de familiile noastre este tot ce contează pentru noi, indiferent de locul în care vom fi în noaptea de Înviere. Vom lua lumină şi ne vom bucura de cei dragi”.

Adela Popescu va petrece sărbătorile alături de familia sa, la Şusani, locul unde toţi oamenii din sat se duc la biserică în prima şi în a doua zi de Paşte, pentru a lua masa în „şopron”. În acea regiune, toate bisericile sînt înconjurate de asemenea construcţii din lemn, iar fiecare familie are locul ei stabilit, an de an, moştenit din generaţie în generaţie. „Este impresionant să vezi toată strada plină de oameni foarte eleganţi şi apoi fiecare familie adunată în jurul şopronului ei, în curtea bisericii”, a mărturisit Adela.

Şi Horia Brenciu îşi va petrece Paştele alături de familie, artistul urmînd să meargă la Braşov, la tatăl sau, el făcînd acest „traseu” în fiecare an, cu prilejul Sărbătorilor Pascale.