Cum îşi pierde caţa ciocul

Cînd trebuie să-i dea în gît pe alţii, caţa este extrem de virulentă şi de apăsată. După apucături, e clar că a studiat reflexele înecatului. Într-o deplină dezorientare, căţăloaica se agaţă de gîtul tuturor celor din jurul ei. Presimt că, în curînd, cu cît se duce mai mult la fund, o să-şi toarne pînă şi protectorul. Desigur, nu în pahar, ci la urechea instituţiilor abilitate. Cînd se înfierbîntă de atîta oratorie goală, caţa gesticulează vehement. În timp ce alţii dau doar din mîini, fie a pagubă, fie a lehamite, în funcţie de posibilităţi, dumneaei dă din gură. Trebuie să recunosc că, în poziţie relaxată, are o guriţă frumoasă. Cînd se enervează însă, mamă, mamă, face o gură cît o şură! Ori de cîte ori este prinsă cu mîţa în sac procedează precum cel cu raţa în gură. Nu-i frumos pentru o doamnă! Deviza caţei se bazează pe un principiu simplu şi direct:” Au făcut şi alţii ca mine”. Astfel îşi scuză caţa faptele. Sînt în politică tot felul de caţe. Ştiu foarte bine să te ameţească de cap cu vorba. În cazul caţei, vorba lungă ţine mai mult de prostia omului. Încercînd să se disculpe, caţa se aruncă în tot felul de discursuri banale. În lipsă de substanţă, spune lucruri seci. Dacă vede că situaţia devine naşpa, face mult zgomot cu talanga ei politică. Se trînteşte cu fundul de pămînt, tactică adecvată pentru politicienii lipsiţi în pledoariile lor de argumente. Face ca toţii dracii. Se dă la bîrfe. În acest context, cutare a făcut şi a dres. Degeaba îi spui că cine se scuză se acuză. La nevoie, se aruncă din mers pe capra vecinului. Cînd se repede la jugulara adversarilor politici, caţa scoate la interval informaţii şi documente confidenţiale. Are o putere de penetrare ce nu s-a văzut! Dacă eşti muşcat de o caţă, ceea ce nu vă doresc, ai toate şansele să mori otrăvit. E jale mare! Iniţial, ar fi trebuit să fie florăreasă. A căpătat totuşi anumite aptitudini. Cînd trebuie să explice abuzurile pe care le-a săvîrşit, le înfloreşte. Bagă texte de la ea, supralicitează, fentează, pozează în ultima soră medicală a martirilor contemporani. Cînd trebuie să facă propagandă de partid, iese în faţă cu pieptu-i dezgolit. Cine naiba să-i reziste! Cîteodată, nu de multe ori, seamănă cu Ecaterina Teodoroiu, fără epoleţi. Adevărul e că nu suportă să fie luată la întrebări. Poţi să beşteleşti un martir al luptei împotriva corupţiei! Poţi să tratezi caţa ca pe un simplu cetăţean? Se cade să fie luată la refec de orice pîrlit de opozant? Nimeni nu este mai presus de lege. Cu excepţia caţei. Există în toate partidele astfel de specimene. La început, stau în banca lor. Dacă o gîdili prea mult sub bărbie, caţa îşi ia nasul la purtare şi începe să dea totul din casă. Ăla cu ăla, ce mangle a făcut cutare etc. Din acest motiv, mahării politichiei se poartă cu caţa precum cu oul. O mută de colo pînă colo, o bibilesc. În funcţie de forme, cu sau fără silicoane, o şterg de praf. Dacă intră de mai multe ori la apă, caţa îşi pierde ciocul.