Cum își pot recupera banii turiștii păcăliți de agenția Genius Travel

După ce mai mulți turiști, clienți ai agenției de turism Genius Travel, au constatat că au rămas fără vacanțele pe care le voiau, deși le plătiseră în avans, din cauza intrării în insolvență a agenției, aceștia au contactat autoritățile statului, sperând să își recupereze banii cheltuiți. Ei au apelat la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), au făcut sesizări la Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) și au făcut și plângeri penale. Soluționarea reclamațiilor depuse de clienții agenției de turism Genius Travel se poate face numai printr-o colaborare cu alte instituții abilitate, inclusiv cu Serviciul de investigare a fraudelor, fiecare pe culoarul lui de competență, a explicat joi, 18 august, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Bogdan Pandelică. ”Am primit, până acum, 15 reclamații în legătură cu activitatea agenției de turism Genius Travel. Turiștii au plătit o vacanță și au fost în imposibilitatea de a beneficia de serviciile plătite. O echipă de la Comisariatul București a fost la fața locului, la sediul agenției, pe care l-a găsit închis. Am făcut o adresă către Serviciul de investigare a fraudelor, o adresă către ANT, i-am rugat pe colegii mei să verifice dacă mai sunt și alte sedii deschise la alte adrese pentru a putea să luăm legătura cu administratorii. Evident că în zilele următoare vor fi întâlniri pe acest subiect cu toate celelalte instituții abilitate”, a spus Bogdan Pandelică. Acesta a precizat că ANPC se ocupă, în principal, de informarea cetățenilor, cu verificarea condițiilor contractuale. ”Evident că trebuie să vorbim de culoarul de competență al fiecărei instituții. Noi ne ocupăm mai mult de informarea cetățenilor, cu verificarea condițiilor contractuale. Aici se poate discuta de un alt aspect, pentru care am trimis adresă către Serviciul de investigare a fraudelor din cadrul Poliției, pentru că discutăm, în fapt, de o sumă de bani plătită și neonorată până la urmă. Îi sfătuiesc pe cei care vor să cumpere pachete turistice în viitor să verifice dacă agenția are licență de turism, dacă are toate autorizațiile necesare pentru funcționare. De asemenea, este bine să se ia referințe de la prieteni sau de la alți turiști care au fost în vacanțe cu o anumită agenție”, a mai spus președintele ANPC. Potrivit acestuia, asigurarea pe care o deține Genius Travel, în valoare de 10.000 de dolari, este prea mică pentru toate despăgubirile necesare. ”Știu că agenția are o asigurare de 10.000 de dolari. Și aici se desprinde o concluzie. Trebuie mărit acest plafon de asigurare și aceasta va fi o temă de discuție pentru viitor împreună cu instituțiile de resort. Trebuie să vedem ce soluții putem găsi pentru a preîntâmpina astfel de situații în care se află astăzi cei care au cumpărat vacanțe de la Genius Travel”, a mai spus Bogdan Pandelică.

