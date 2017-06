Cum îşi reglementează românii şi alţi cetăţeni ai UE statutul post-Brexit

Brexitul îi afectează, desigur, şi pe cetăţenii UE care trăiesc şi lucrează în Marea Britanie. Ba chiar mai direct decât îşi imaginau, deoarece guvernul britanic se pregăteşte să-i anunţe pe cei aproximativ trei milioane de cetăţeni UE care trăiesc în UK că trebuie să-şi reglementeze statutul lor legal post-Brexit, „înregistrându-şi oficial interesul”, relatează „The Guardian“, citat de News.ro. Astfel, toţi cetăţenii UE vor obţine documente care să le permită să trăiască şi să lucreze oficial în ţară după 2019, când Marea Britanie ar urma să iasă din blocul european. Problema este însă că ONG-ul The 3million a atras atenţia anul trecut că, în baza actualului sistem, ar fi nevoie de 47 de ani pentru a procesa cererile cetăţenilor UE de reşedinţă permanentă. Spre deosebire de alte ţări europene, Regatul Unit nu are un sistem de cărţi de identitate şi nici nu le cere cetăţenilor UE să îşi înregistreze prezenţa la sosire. „Oferta generoasă” promisă de May cetăţenilor UE nu ar urma să reflecte exact propunerile UE.

Totuşi, guvernul speră că acest mecanism le va permite autorităţilor să înţeleagă amploarea cererilor pentru rezidenţă după ce Marea Britanie va ieşi din UE şi că va permite evitarea unui val de cereri în zona Brexitului. Procesul ar urma să fie parte a unei noi scheme create special pentru cetăţenii UE care se află deja în Regatul Unit. Acesta nu va fi legat de procesul actual, controversat, de reşedinţă permanentă, care le cere solicitanţilor să depună munţi de acte pentru a demonstra că au dreptul să rămână în ţară. În prezent nu există nicio obligaţie legală pentru cetăţenii UE că ceară permise de rezidenţă, dar mulţi dintre ei au intrat în panică şi au cerut deja documentul, pe care îl privesc drept singura cale de a-şi dovedi statutul după intrarea în vigoare a Brexitului. Această schemă nouă ar urma să fie parte a unei propuneri mai ample privind drepturile cetăţenilor UE, care ar urma să fie prezentată luni, potrivit secretarului pentru Brexit, David Davis. Oferta este descrisă de surse guvernamentale drept „generoasă”, dar orice acord care nu corespunde cu propunerile aduse la masa negocierilor de UE probabil că va fi întâmpinat cu ostilitate de cetăţenii europeni din Regatul Unit şi de cetăţenii britanici din restul ţărilor UE.

Nicolas Hatton, cofondator al grupului de campanie The3million, crede că poziţia neclară a guvernului privind cetăţenii UE ar putea fi o pârghie de negociere şi subliniază că refuzul Theresei May de a oferi detalii privind poziţia Partidului Conservator a alimentat suspiciunea profundă în rândul cetăţenilor UE. „Dacă procesul de înregistrare nu le va oferi dreptul la rezidenţă, nu o vor face. Oamenii sunt sceptici şi vor crede că (înregistrarea - n.r.) va fi folosită pentru a le anula cererile”, consideră el. „Pur şi simplu nu se vor înregistra - vor vedea acest lucru drept inutil”, a adăugat el.

Povestea lui Monique Hawkins

Monique Hawkins, care are dublă cetăţenie, britanică şi olandeză, şi care a ajuns în presa internaţională după ce cererea sa pentru reşedinţă permanentă a fost refuzată, din motive tehnice, a constatat, de asemenea, un val de neîncredere în rândul cetăţenilor UE. Ea a petrecut şase luni lucrând cu The3million şi cu British in Europe, o asociaţie care reprezintă britanicii de pe continent. “Oamenii nu a încredere în Guvernul britanic. Atmosfera în rândul cetăţenilor UE s-a schimbat. Poţi vedea acest lucru în forumurile de pe Facebook. Înainte era „Sper să ne lase să rămânem“, dar acum este „Voi crede când voi vedea“”, a insistat ea.

Alţii spun că nu ar avea nicio problemă cu înregistrarea. Medicul olandez Sebastian Kalwij, care trăieşte la Londra de peste 21 de ani şi care anul trecut şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu intensificarea xenofobiei din cauza Brexitului, a precizat: „Cât timp procesul este simplu, online şi gratuit, nu obiectez”. „Dacă vor să controleze numărul de imigranţi care vin în Marea Britanie, vor avea nevoie de un proces de înregistrare. Nu mă deranjează să mă înregistrez. Nu am nimic de ascuns”, a spus şi italianul Severio Bruno, care are un restaurant în Sheffield.

Ministerul de Interne se confruntă cu o provocare enormă în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor UE, în condiţiile în care sistemul actual de rezidenţă nu este considerat potrivit.