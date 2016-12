Cum marchează constănțenii Ziua Diversității

Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii între Tineri ADAPTO, Asociaţia Judeţeană a Sportului Persoanelor cu Handicap Constanţa şi Asociaţia Civicum Voluntaris desfăşoară în perioada 20 - 22 martie ”Zilele Diversităţii”, eveniment care va avea loc la City HUB Constanţa, Biblioteca Colorată etaj 3, incinta Tomis Mall Constanţa. Este un eveniment care s-a alăturat campaniei Hand in Hand for Diversity!, iniţiată de UNITED for Intercultural Action. Din programul evenimentelor pregătite cu ocazia Zilelor Diversității fac parte acțiuni precum Biblioteca Vie - de la ora 17.00 la 19.30, sau atelierul Handmade (17.00 - 19.30), programate astăzi. Mâine, pe 21 martie, organizatorii au planificat un dans tradițional Sri - Lanka - Chirathi Seneviratne, de la ora 14.00 - 14.30, un eveniment dedicat iilor românești, susținut de Simona Moon şi Cristina Moldoveanu (14.30 - 16.00), și o demonstrație de metode de apărare pregătită de Asociația Tengo - Dojo Constanța, (16.00 - 17.00). Duminică, 22 martie, organizatorii invită participanții să se înscrie la un traseu în fotoliul rulant pentru non-utilizatori (12.00 - 14.00). Traseul va avea ca punct de plecare intrarea Tomis Mall din Ştefan cel Mare. Tinerii voluntari participanţi la traseu, însoţiţi de membri în scaun rulant şi voluntari ai asociaţiilor sus-menţionate, vor parcurge un traseu prestabilit prin centrul oraşului, trebuind să îndeplinească diferite sarcini în puncte-cheie.