Cum ne ajutăm copilul să se adapteze la programul strict de școală?

Au mai rămas două săptămâni până la începerea noului an școlar. Cu toate că așteaptă cu nerăbdare să își revadă colegii și profesorii, întoarcerea la şcoală poate reprezenta și un moment stresant pentru copiii care vin din vacanţă. Tranziţia la programul şcolar poate fi mult mai uşoară cu ajutorul părinților, mai ales că atitudinea lor are o influenţă majoră asupra felului în care cei mici percep școala. Stabilirea unei rutine zilnice încă din timpul vacanței îi ajută pe copii să facă faţă mai uşor cerinţelor şi programului pe care activităţile şcolare îl impun. ”Organismul sau comportamentul uman are nevoie de minimum două săptămâni să se adapteze programului de lucru atunci când venim dintr-o vacanță. De aceea, ar fi recomandat ca părinții să își obișnuiască copiii cu un program cu mult mai multe reguli, sarcini și responsabilități educaționale cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea anului școlar. În caz contrar, este foarte dificil ca ei să reușească să se adapteze”, a precizat, pentru ”Telegraf”, psihologul constănțean Cristina Gemănaru.

COMUNICAREA, EXTREM DE IMPORTANTĂ

Prin comunicare şi o atitudine pozitivă, cei mici pot depăși cu succes stresul de început de școală. ”Părinții trebuie să îi încurajeze pe copii să își propună obiective și să le explice că e un an școlar ca oricare altul. Dacă e vorba de un an terminal și elevii sunt în clasele a VIII-a, a XII-a sau chiar și în clasa a IV-a sau a V-a, este bine să se stabilească obiective la început de drum, pentru ca ei să fie conștienți de responsabilitățile pe care le au”, este de părere specialistul.

TREZITUL DE DIMINEAȚĂ...

O altă problemă este cea a somnului. Dacă, în vacanță, copiii au fost lăsați să stea până noaptea târziu, tot începând de acum, părinții ar trebui să lucreze la trezitul de dimineață. Psihologii ne mai avertizează și asupra faptului că, în primele zile de după vacanţă, celor mici le va fi greu să se trezească dimineaţa devreme, iar oboseala iminentă poate duce la stări de iritabilitate, anxietate şi la scăderea apetitului. ”Trezitul de dimineață e un aspect deosebit de important. Trebuie să îi creăm copilului un program încă de pe acum, să îl obișnuim să adoarmă la ore rezonabile, pentru a se putea trezi de dimineață”, ne spune specialistul.

Nu spuneți NU temelor de vacanță!

Este recomandat ca părinții să le dea celor mici teme și în vacanță și să îi motiveze să citească, ne sfătuiesc specialiștii. ”Sarcinile școlare sunt extrem de importante, așa că părinții trebuie să evite să poarte negocieri cu copiii. Trebuie să le ofere sarcini clare, pe o perioadă de timp stabilită de comun acord, astfel încât ei să reușească să își dezvolte atenția voluntară. Atenția voluntară o folosim când suntem implicați în acte educaționale, ceea ce nu se întâmplă în vacanță”, a explicat psihologul.