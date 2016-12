Cum ne decorăm casa de Paște. Tradițiile din import au ajuns și în România

De pe masa de Paște din acest an nu trebuie să lipsească aranjamentele specifice, dacă e să ne luăm după bogăția de decorațiuni care se găsesc în această perioadă în marile magazine. Tot mai mulți români încep să preia modelul din import și să își decoreze fiecare colț al casei de Sărbătorile de Paște cu flori proaspete, ouă colorate, mielușei, suporturi pentru ouă, iepurași și găinușe. Ornamentele de Paște sunt din ce în ce mai diversificate de la an la an. În 2016 se poartă mai ales ouăle care se pot agăța în ramuri de copaci, dar și cele pe băț, pe care le putem înfige în pământ. Pe lângă clasicele buchete de flori, sunt în trend în acest an și buchetele de... ouă din plastic. Ele arată foarte bine în mijlocul mesei de Paște, așezate atent în vază. Masa de Paște este, de fapt, locul central al acestei Sărbători, în jurul căreia se va aduna toată lumea pentru a ciocni ouă și pentru a gusta din pască sau cozonac. Invitații vor aprecia cu siguranță o față de masă cu imprimeuri specifice Paștelui, așa că de pe rafturile magazinelor nu avea cum să lipsească acest produs. Mai mari sau mai mici, cu modele de ouă sau de mielușei, există fețe de masă pentru toate gusturile. În hipermarketuri regăsim și o mare varietate de coșulețe, de toate mărimile și culorile, care sunt căutate mai ales pentru că în ele putem depozita ouăle colorate. Paștele este sărbătoarea luminii, care este adusă de la biserică pentru a binecuvânta întreaga casă. De aceea, suporturile pentru lumânări nu trebuie să lipsească din casă de Paște. Oferta este bogată și în ceea ce privește lumânările - regăsim pe rafturi mai ales lumânări în formă de ouă. Tot în această perioadă sunt la mare căutare și decorațiunile de primăvară, mai precis tot ceea ce ne trimite cu gândul la flori sau la fluturi.

TOT MAI MULȚI CONSTĂNȚENI ÎȘI ÎMPODOBESC CASELE

Dacă în alți ani constănțenii aveau obiceiul de a-și împodobi casa doar de Crăciun și se limitau, de Paște, să pregătească bunătăți precum cozonacii, pasca sau să își încarce masa cu ouă vopsite, tot mai mulți aleg să își decoreze casa de sărbătoare și în această perioadă cu fel de fel de ornamente. ”Am cumpărat deja câteva decorațiuni colorate, care creează bună dispoziție. Am luat niște ouă pe care le voi agăța într-o crenguță, în culori pastel, verzi, roz și portocaliu. Pe masă m-am gândit să așez coșulețe divers colorate și lumânări. Mă voi inspira de pe internet”, a spus o constănțeancă, Ana Maria. Dacă unii aleg să cumpere decorațiunile, alții le confecționează. ”Am cumpărat ouă din poliester, pe care le voi picta. Am mai luat și niște fundițe colorate, să văd ce pot să fac din ele”, a spus și Ioana. Pentru străini, împodobitul casei de Paște e un obicei vechi. Decorarea cu ouă vopsite a copacilor reprezintă o tradiţie obişnuită în Germania. Nemții își transformă an de an grădinile în adevărate opere de artă.