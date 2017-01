Cum ne detoxifiem corpul iarna?

În secolul stresului şi al poluării, interacţionăm zilnic cu peste 80.000 de chimicale toxice, pe care tot noi le-am creat. Din acest motiv, imunitatea noastră este din ce în ce mai scăzută, obosim tot mai des şi este momentul pentru a adopta o strategie zilnică de detoxifiere, pentru a ne recăpăta energia de odinioară. Pe timpul iernii, misiunea noastră este cu atât mai grea, cu cât corpul nostru este mai sedentar şi tinde să înmagazineze mai multe toxine decât în mod normal. Atunci când organismul nostru nu reuşeşte, prin detoxifiere, să scoată mai multe toxine din sistem decât numărul celor care intră în sistem, de obicei se instalează blocaje periculoase şi apar diverse boli cronice şi activitate anormală a sistemului nervos. Chiar dacă organismul nostru ne ajută destul de mult să eliminăm toxinele, prin colon, piele, rinichi, plămâni sau sistemul limfatic, atunci când solicitările devin intense, organele sunt supuse presiunii, iar un ajutorul extern este recomandat de specialişti.

PROGRAMUL “EASY WINTER DETOX” BY BISTRAW VERDE VIU

Unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti în nutriţie din România, Alec Blenche, lansează miercuri, 18 ianuarie 2017, începând cu ora 18.00, la Fabrica de Sănătate din Constanţa (B-dul Tomis nr. 126 - Zona Capitol), un program complex de detoxifiere realizat special pentru perioada iernii. Programul se adresează, în primul rând, începătorilor şi urmăreşte doi factori decisivi în procesul de detoxifiere: alcalinizarea organismului şi eliminarea toxinelor. Pentru a îndeplini aceste obiective, pe parcursul a minim trei zile, se va consuma doar hrană lichidă sub forma a şapte băuturi diferite, astfel: Apă alcalină (bicarbonat de sodiu, ghimbir, lămâie, tinctură de muguri de magnolia); suc vitalitate (sfeclă roşie, măr, morcov, ghimbir). Curăţă şi reîmprospătează sângele şi ficatul, este bogat în fier, vitamina A, bun digestiv, tonic cerebral. De asemenea, conferă vitalitate, echilibrează instinctele de supravieţuire; suc imunitate (măr, morcov, cătină, MSM, goji şi pudră de măceşe). Întăreşte sistemul imunitar, este bogat în vitamina C şi fitonutrienţi şi echilibrează energia sexuală; suc JOY (ananas, portocală, măr, scorţişoară). Curăţă sistemul limfatic, dă energie, echilibrează proiecţia de sine, stima de sine, echilibrul emoţional; Suc verde viu (măr, seminţe de in, spirulină, polen). Este un detoxifiant celular, reglează glicemia, este bogat în Omega 3, proteină completă (toţi aminoacizii esenţiali); ceai digestiv (fenicul, lemn dulce, brusture, coada calului, giardinophyt = tinctură pentru paraziţi interni). Are efect digestiv, purgativ, diuretic şi echilibrează energia comunicării şi a exprimării creative; suc antiox (cătină, coacăze, afine, MSM, miere). Este un puternic antioxidant, bogat în vitamina C şi flavonoide. Băutura oferă putere de vizualizare, intuiţie şi energie mentală.