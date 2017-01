Cum ne ferim de Alzheimer. E la îndemâna oricui!

Este una dintre cele mai de temut afecțiuni - Alzheimer, așa că trebuie să avem mare grijă. Atât bolnavul, cât și familia trec prin adevărate încercări. Este o boală cumplită, aproape imposibil de stăpânit. Boala Alzheimer poate fi prevenită printr-un stil de viață sănătos, potrivit unui studiu care a identificat nouă factori de risc pentru dezvoltarea acestei maladii degenerative a memoriei, informează nydailynews.com. Obezitatea, nivelul scăzut de educație, diabetul de tip 2, îngustarea arterei carotide în zona gâtului, depresia, tensiunea arterială ridicată, un nivel ridicat al unui anumit aminoacid și fragilitatea organismului sunt puse de acest studiu în legătură cu două treimi dintre cazurile de Alzheimer la nivel mondial. Conexiunile cu fumatul și diabetul au fost observate în special la populațiile asiatice.

Autorii subliniază faptul că datele cercetării au indicat existența unei corelații între acești factori și nu a unei relații de cauzalitate. Totuși, datele din acest studiu au arătat că indivizii ar putea beneficia de pe urma corelării factorilor de risc cu potențial modificabil, a declarat conducărorul studiului, dr. Jin-Yu Tai, specialist în neurologie la University of California din San Francisco și senior editor la ”Journal of Alzheimer's Disease”. Cercetătorii au analizat datele cuprinse în 323 de alte studii efectuate pe această temă între anii 1968 și 2014 și au publicat concluziile lor în ”Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry”.