Cum ne putem feri de boli

Pentru ca bolile să nu îşi facă loc, corpul omenesc trebuie să aibă o “linie de apărare” bună, ne sfătuieşte şeful Serviciului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, totodată master european în domeniu, dr. Loti Popescu. „Sistemul imunitar de apărare a organismului necesită o nutriţie bună. Există şi anumite elemente nutritive cu un rol deosebit în apărarea organismului de atacul radicalilor liberi”, a declarat dr. Popescu.

MEDICII PREZINTĂ CÂTEVA DINTRE METODE Vitamina E este prezentă în legume de culoare verde, ouă, germeni de grâu, ficat, uleiuri, plante. Este o vitamină esenţială, un antioxidant puternic ce previne deteriorarea lipidelor şi a uleiurilor esenţiale, incluzând şi acizii graşi Omega-3. Vitamina E este, de asemenea, un cofactor la producţia unei molecule antioxidante importante: Glutatione. Experimentele au arătat că vitamina E reduce daunele produse de componenţii smogului. Tot medicii spun că vitamina C este importantă în sistemul de regenerare a organismului. Ea este implicată în funcţionarea corectă a sistemului imunitar. Se găseşte în citrice, broccoli, măceşe, ardei şi multe alte fructe şi legume. Vitamina A este sub formă de provitamină – caroten. Este conţinută în morcovi, spanac, verdeaţă. Are proprietăţi de antioxidant natural extrem de important pentru apărarea plămânilor de acţiunea nocivă a fumului de ţigară şi smogului. Vitaminele din grupul B, spune dr. Loti Popescu, se găsesc în banane, verdeaţă, morcovi, măr, cartofi, unele dintre cele mai importante vitamine pentru apărarea organismului. Ajută la menţinerea sănătăţii membranelor mucoase ale sistemului respirator. De asemenea, asigură o barieră naturală în calea infecţiilor. Seleniul este, cel mai probabil, apreciază medicul, cel mai important antioxidant pentru sănătatea umană, „este factorul cheie al uneia dintre cele mai importante enzime zdrobitoare de radicali liberi din organism. Se găseşte în tărâţe, ţelină, usturoi, peşte, mazăre, dar este deseori insuficient în dieta omului modern. Multe fructe, vegetale, cereale şi uleiuri din vegetale conţin vitamine şi minerale, având calităţi antioxidante. „Extractul de ceai verde, extractul de armurariu, extractul din seminţe de strugure, licopenul, coenzima Q10, acidul alfa-lipoic, N-acetilcisteina, extractul de schizandra şi de Gingko Biloba sunt, de asemenea, antioxidanţi utili pentru sănătatea ta. Foloseşte-i în alimentaţie şi vei trăi sănătos! Antioxidanţii îţi protejează sănătatea şi ţin bătrâneţea departe!”, a mai spus dr. Loti Popescu.