Cum o să arate Constanța în câteva luni

21:18:00 / 15 Martie 2016

Toate drumurile duc la mall

Sa dea Dumnezeu sa vedem un km de bulevard care sa arate ca pe vremea lui Ceausescu. V-am ales aveti tot dreptul sa stabiliti proiectele insa aplecati urechea si la ce doresc viitori vostrii alegatori .S-a inceput cu parcul de la Casa Alba si vedem cum arata . Daca alergati dupa mai multi iepuri rezultatul va fi pe masura .Pe mine ma doare mult aglomeratia din zona de nord a orasului. Este Casa Alba buricul targului dar centrul comercial al orasului este in Nord. Ati promis reabilitarea bd Aurel Vlaicu pana la pod IPMC , bun si iluminatul insa el exista. Cum rezolvati aglomeratia din intersectiile Tomis-Soveja , Tomis -Aurel Vlaicu -este jale in orele de varf se sta cite 4-5 minute pana treci de stop. La Cora jale si mai mare - In Planul de mobilitate urbana se prevede resemaforizarea intersectiei -chiar daca se inchide podul balamucul in intersectie va fi mai mare- semafoare sunt montate de la inceput chiar nu se gaseste un specialist sa puna becurile in functiune .Prin marirea nr de benzi din cele 3 mari intersectii timpul de stationare se va reduce la jumatate si implicit poluarea din zona .Nu vede nimeni cat de bine functioneaza intersectia foarte aglomerata de la Casa de Cultura -o intersectie semaforizata cu cate 5-6 benzi de circulatie pe fiecare sens al bulevardelor ,iar coloanele de masini din intersectie reusesc sa treaca toate in cele 20 de secunde cat tine culoarea verde .Poate refaceti intersectia de la Cora pe bd Bratianu sunt 3 benzi pe fie care sens cand ar trebui sa fie cel putin o banda pt stanga ,2-3 pentru inainte si una dreapta .Inainte de construirea rondoului de la Cora erau cate 4 benzi de circulatie dupa ce a aparut ciudatenia din intersectie au ramas 3 benzi pe sens .