Cum obținem iertarea păcatelor

Biblia ne spune că toţi avem nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu, pentru că nu e om care să nu fi săvârșit păcate. Preotul-paroh al Bisericii ”Sf. Îngeri” (Capela Militară) din Constanța, Eugen Tănăsescu, a împărtășit cititorilor cotidianului ”Telegraf” mai multe sfaturi prin care putem obține mult-dorita iertare din partea Divinității.

TREBUIE SĂ TRECEM PESTE MÂNDRIE Întâi de toate, Biblia spune că este important să recunoaștem că am greșit, așa că o primă cale prin care păcatele ni se pot șterge este să ne cerem iertare lui Dumnezeu. ”Trebuie să conștientizăm ce am făcut rău și să ne cerem iertare. Vorbim aici de Taina Spovedaniei, a Pocăinței, în care primim iertare de la Dumnezeu prin duhovnic. Această taină a fost rânduită chiar de Iisus Hristos, când i-a trimis pe apostoli în lume și le-a spus: ”Luați Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate”. Marea problemă e să recunoaștem că am greșit. Cea mai grea piatră de poticnire e mândria. Într-o societate în care suntem provocați să ne etalăm talentele, este mare lucru să fii smerit. Dumnezeu este dispus să ne ierte oricând, problema e dacă noi suntem dispuși să ne întoarcem la El”, a explicat preotul.

ROSTUL POSTULUI Atunci când ne abținem de la mâncăruri, băuturi, gânduri și fapte rele, înlăturăm și ispitele. De aceea, dacă vorbim de nevoia de a ne recunoaște păcatele, foarte important este să ținem post. ”Postirea ne ajută să trecem peste ispite, să vedem lucrurile la valoarea lor reală”, a spus părintele Tănăsescu.

FAPTELE BUNE NU RĂMÂN NERĂSPLĂTITE Și faptele bune ne pot aduce iertarea păcatelor. ”Milostenia e dovedirea cu fapta către pocăință. Există milostenie trupească sau sufletească. Cea trupească, materială este atunci când oferim ajutor financiar, îmbrăcăminte, alimente sau chiar un pahar de apă celor nevoiași”, a precizat preotul. Atunci când nu suntem în disponibilitatea de a ajuta financiar, putem să îi îndrumăm sau să le dăm un sfat bun celor care au nevoie. ”Milostenia sufletească se referă la adevăratele valori spirituale, de care este mare nevoie. În ziua de astăzi avem comunicare fără comuniune, iar oamenii sunt din ce în ce mai individualiști. Degeaba dai cuiva o sumă de bani dacă nu îl poți îndruma. Credința fără fapte este moartă, spune Biblia”, potrivit preotului. Și educația pe care o oferim copiilor noștri este importantă în ochii lui Dumnezeu. ”Cel mai bun lucru pe care poți să îl dai copiilor nu sunt averi, ci o bună educație, iar asta se numește tot milostenie”, a spus pr. Tănăsescu. Nu trebuie însă să confundăm milostenia cu cerșetoria. ”Biserica nu încurajează cerșetoria. Ar trebui să dăruim lucruri care sunt folositoare doar celor ce au cu adevărat nevoie. Viciile nu pot fi încurajate în milostenie. Ce milostenie faci cu cineva care cere țigări sau băutură?”, a adăugat părintele.

DE CE IERTĂM Iertarea lui Dumnezeu o mai poate obţine omul care este dispus să ierte şi el greşelile celorlalți oameni. Cea mai de preț rugăciune creștină, ”Tatăl nostru”, ne amintește acest lucru. ”Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”, spunem atunci când rostim rugăciunea, referindu-ne la apropiații noștri care ne-au greșit, dar pe care suntem dispuși să îi iertăm.