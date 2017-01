Cum obţinem banii pentru casă dacă nu avem avans?

Prima problemă atunci cînd vrem să cumpărăm o locuinţă şi nu dispunem de banii necesari, deci ne canalizăm forţele spre contractarea unui împrumut, este avansul de minimum 25% cerut de bănci pentru obţinerea unui credit ipotecar. Aşadar, pentru un apartament care costă 40.000 de euro, este nevoie de un avans de 10.000 de euro, bani destul de greu de economisit. În aceste condiţii, una dintre soluţiile care pot duce la obţinerea avansului este chiar contractarea unui al doilea credit pentru nevoi personale pe lîngă cel ipotecar. Cele mai mari dezavantaje ale celui de-al doilea credit nu sînt însă obligativitatea unor venituri mari sau a unui girant, ci multitudinea de costuri suplimentare generate de acesta. O altă soluţie, mult mai avantajoasă, este aceea de a renunţa la creditul ipotecar şi de a recurge la unul de nevoi personale pe 20 de ani şi garantat cu ipotecă. Pentru acest credit nu este nevoie de avans, iar sumele care se pot obţine sînt la fel de mari ca şi în cazul unui credit ipotecar şi unul pentru nevoi personale la un loc. Dar, cel mai important lucru este că, prin contractarea unui singur credit, economiseşti nu mai puţin decît 10.000 de euro.

Creditul în valută, mai avantajos decît cel în lei

Conform normelor BNR, înainte de a obţine un credit pentru cumpărarea unui apartament trebuie să depui la bancă un avans de 25% din valoarea împrumutului. Aşadar, banca poate acorda maximum 75% din valoarea casei şi cum, potrivit statisticilor, 90% din români nu îşi pot permite să contracteze un credit imobiliar (una dintre probele de foc netrecute de către români fiind tocmai plata avansului), apare necesitatea contractării unui alt împrumut. În ceea ce priveşte creditul ipotecar, acesta se poate obţine în euro cu o dobîndă mai mică cu o singură condiţie: veniturile celui care contractează creditul să fie în moneda europeană, condiţie care, însă, nu se aplică la toate instituţiile de creditare. Creditul imobiliar în valută este mult mai avantajos decît cel în lei deoarece, pe lîngă faptul că are o dobîndă mai mică, în cazul în care tranzacţia imobiliară se face în euro (situaţie întîlnită cel mai des) leii obţinuţi, în urma creditului, trebuie schimbaţi în valută, tranzacţie care generează, la rîndul ei, pierderi. Concret, pentru un împrumut în valoare de 30.000 de euro (107.000 lei) trebuie plătită o rată lunară de 1.296 lei în prima lună, sumă formată din rată plus dobîndă la care se adaugă comisionul de administrare lunar de 0,5% (535 lei). În plus, înainte de primirea creditului mai trebuie plătit un comision de acordare de 2,3% din valoarea creditului (2.461 lei), un comision de evaluare a imobilului de 350 de lei, un comision anual de asigurare a imobilului de 0,18%, taxa de consultare a Arhivei Electronice în valoare de 61 de lei şi, tot anual, un comision de administrare a contului curent, în valoare de 55 de lei. Pe lîngă toate aceste cheltuieli nu trebuie să uităm de avans... care reprezintă cea mai mare problemă. La venituri nete pe familie de 3.000 de lei, se mai poate obţine un credit de nevoi personale de maximum 21.500 de lei (aprox. 6.000 de euro), rata lunară la acest credit fiind de 546 de lei. În cazul în care se mai adaugă un girant cu un salariu de 1.000 de lei, împrumutul ar putea urca la 9.000 de euro, adică aproape de suma necesară, caz în care rata lunară este de 814 lei. În total pentru cele două credite, beneficiarul va trebui să plătească 2.110 lei. În plus, pentru cel de-al doilea credit, pe 5 ani, cu o dobîndă de 7,95% şi un comision lunar de 0,5%, mai trebuie plătite un comision de acordare de 3%, adică 645 de lei şi comisionul de administrare a contului.

Creditul de nevoi personale garantat cu ipotecă, o soluţie

O soluţie mult mai avantajoasă care îl scuteşte pe beneficiar de costuri duble este contractarea unui singur credit de nevoi personale pe 20 de ani, garantat cu ipotecă pe altă locuinţă. Trebuie specificat însă că nu se poate pune impotecă pe locuinţa care se va cumpăra, întrucît ar fi vorba de un credit imobiliar. Aşadar beneficiarul creditului trebuie să găsească un terţ dispus să îşi ipotecheze locuinţa. O altă condiţie ar fi ca valoarea locuinţei ipotecate să acopere 133% din valoarea creditului, conform legislaţiei în vigoare. La un venit pe familie de 3.000 de lei, se poate obţine o sumă de 35.400 de euro, aşadar cît cele două credite analizate mai sus la un loc. Perioada de creditare este de 20 de ani, cu o dobîndă de 5,95% şi cu un comision lunar mai mic, de 0,2%, ceea ce înseamnă că, în prima lună, beneficiarul trebuie să plătească 325 de euro. Cu alte cuvinte, o rată mai mică chiar şi decît cea plătită numai pentru creditul imobiliar. Aşadar o economie de un credit, ceea ce însemnă 546 de lei lunar, timp de cinci ani, adică 32.760 de lei (9.100 de euro) la care se mai pot adăuga alţi 645 de lei pentru comisionul de acordare a celui de-al doilea credit, plus comisionul de întreţinere a contului. În concluzie, este mult mai avantajos să recurgeţi la un singur credit, de nevoi personale garantat cu ipotecă, atunci cînd nu dispuneţi de avansul necesar pentru un credit ipotecar.