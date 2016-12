Cum păgubește Gabriel Comănescu statul, cu drag și spor?

11:01:46 / 30 Aprilie 2015

dubios

Nu stiu cu exactitate situatia financiara a celor doua firme, iar pe Comanescu l-am vazut de doua ori maxim... Ideea este ca eu sunt multumita pentru ca imi iau un salariu destul de bun si la timp, deci nu am ce sa reprosez GSP-ului. Or avea datorii la stat, n-or avea, nu ma intereseaza! Insa mi se pare FOARTE, FOARTE DUBIOS ca singura publicatie de stiri care scrie de rau despre Comanescu si GSP este Telefraf... Adica chiar sa nu mai preia nimeni stirea asta? Ca totusi sunt niste sume foarte important si mari in acest articol...hmmm...nu stiu, cam dubios....