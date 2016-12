Cum plătiți prin SMS taxa pentru podurile dintre Fetești și Cernavodă

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) anunță șoferii că începând din 30 aprilie, plata tarifului de trecere pentru podurile peste Dunăre între Fetești și Cernavodă se realizează prin intermediul SIEGMCR (sistemul informatic de emitere gestiune și monitorizare a rovinietei). Redăm integral comunicatul CNADNR: Dorim să reamintim utilizatorilor câteva informaţii necesare privind achitarea tarifului de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă: tariful poate fi achitat la statiile de distributie a carburantilor apartinand OMV PETROM, MOL ROMANIA, ROMPETROL (statiile la care se poate achita tariful fiind disponibile pe siteul CNADNR www.cnadnr.ro), prin SMS la numarul 7577 (numar disponibil in retelele de telefonie mobila ORANGE ROMANIA, VODAFONE ROMANIA, TELEKOM MOBILE, TELEKOM FIX si RCS&RDS) si cash la statia de taxare Fetesti.

Daca se opteaza pentru achitarea peajului la distibuitorii autorizati sau prin SMS, acesta se poate achita inainte de utilizarea podurilor sau pana la ora 24.00 a zilei urmatoare

trecerii. Daca se opteaza pentru achitarea peajului cash la statia de taxare Fetesti, se vor utiliza portile prevazute cu bariere si agenti incasatori, semnalizate corespunzator. Peajul achitat la distribuitorii autorizati sau prin SMS si neutilizat intr-o perioada de 12 luni isi

pierde valabilitatea. Utilizatorii sunt rugati ca, la achiziţionarea unor peaje, să verifice datele pe care le transmit prin SMS sau care sunt înscrise pe documentul emis de catre distribuitorii autorizati ai CNADNR, înainte de a certifica prin semnătură corectitudinea acestora, corectia ulterioara a unui numar de inmatriculare inscris eronat realizandu-se doar in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Un peaj achitat dupa expirarea termenului prevazut de legislatia in vigoare (dupa ora 24.00 a zilei urmatoare trecerii) nu poate fi luat in considerare pentru trecerea in cauza. Informatii privind achitarea peajului se regasesc si pe site-ul CNADNR www.cnadnr.ro la sectiunea Peaj Fetesti (e-Tarif).

Pentru a nu se crea confuzii în privința achitării peajului (tarif trecere pentru utilizarea podurilor între Fetești și Cernavodă) prin intermediul SMS, CNADNR SA descrie în continuare pașii pe care un utilizator trebuie să-i urmeze:

1- se trimite la 7577 textul care conține numărul de înmatriculare și categoria tarifară

corespunzătoare tipului de vehicul (1,2,3 sau 4). Exemplu pentru autoturism: B54AJV 1;

2 - se va primi un mesaj prin care se cere să se confirme achiziția (mesajul va conține informații detaliate despre achiziție, inclusiv costul total);

3 - pentru confirmarea achiziției, se trimite la numărul 7577 un mesaj cu textul DA, ulterior primirii mesajului de la pasul 2 - in maxim 3 ore;

4 - se va primi un mesaj de confirmare a achiziției ce va conține seria peajului, categoria

acesteia, numărul de înmatriculare pentru care a fost emis și data la care perioada de

valabilitate expiră.

Precizări suplimentare:

Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru 1 trecere; Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru vehicule inmatriculate in Romania; Prin SMS nu se poate achizitiona peajul daca solicitarea este initializata din afara teritoriului Romaniei;

In cazul in care se trimite textul in alt format, decat cel prevazut la pasul 1, acesta nu va fi luat in considerare. Detalii privind costul total al achizitiei peajului prin SMS este comunicat utilizatorului in mesajul text prevazut la pasul 2 (costul total cuprinde si costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte). Utilizatorul nu poate considera peajul emis daca nu a primit mesajul de confirmare prevazut la pasul 4.

Categorie tarifara peaj asociata tipului de vehicul:

1 - Autoturism/Marfa MTMA<=3,5 tone

2 - Marfa 3,5 tone<MTMA< 12 tone / Microbuz

3 - Marfa MTMA>=12 tone, <=3 axe / Autocar

4 - Marfa MTMA>=12 tone, >=4 axe

Pentru informatii suplimentare referitoare la categoriile tarifare sa poate trimite la numarul 7577 un mesaj cu textul INFO (0,05 EUR+TVA/SMS trimis). Pentru cartelele preplatite nu se aplica TVA, achizitia fiind efectuata numai daca exista disponibil creditul necesar. Daca dupa transmiterea unui mesaj catre numarul 7577 nu se primeste niciun mesaj este posibil ca pe acel numar de telefon sa existe eventuale restrictii, motiv pentru care trebuie contactat call centerul operatorului de telefonie mobila pentru mai multe detalii.