Cum poate fi scăzută tensiunea arterială

Tensiunea arterială (TA) crescută (hipertensiunea arterială) este un factor de risc pentru cazurile de atac de cord (infarct miocardic), insuficiență cardiacă, anevrisme ale arterelor (de exemplu, anevrism aortic), boală arterială periferică și este cauza bolilor renale cronice. Presiunea arterială ridicată se identifică cu valori persistente egale cu sau mai mari de 140/90 mmHg. Pe lângă recomandările medicale, tratamente medicamentoase, este bine de știut că sunt și obiceiuri alimentare de urmat care pot aduce îmbunătățiri stării de sănătate. Printre alimentele care scad tensiunea arterială precizăm: sfecla roșie, spanacul, țelina, ridichia, lăptuca, rucola, napii etc. Sucul de sfeclă roșie reduce tensiunea arterială, micșorând riscul bolilor cardiovasculare și prevenind apariția atacului cerebral, arată un studiu recent realizat de oamenii de știință de la o universitate londoneză, citează Antena 3. Potrivit acestora, persoanele care beau zilnic câte un pahar de suc de sfeclă roșie au TA mai mică decât oamenii care nu recurg la acest tratament naturist. Spanacul este un aliment-cheie pentru gestionarea hipertensiunii arteriale. O cană de spanac fiert oferă 12-15% din aportul zilnic recomandat de calciu pentru adulți. Țelina (atât frunzele, cât rădăcina) conține vitamina A, beta caroten, vitamine din complexul B, vitamina C, fier, calciu, magneziu, potasiu și sodiu, nu cel din sarea de masă, ci sodiu organic. Sucul de țelină reglează TA, aducând-o la parametri normali. Și consumul de ridichi poate echilibra TA datorită conținutului ridicat de potasiu. Despre napi, nutriționiștii spun că sunt buni în tratamentul bolilor de inimă, al anginei pectorale, cât și pentru scăderea TA. Consumul de rucoladă organismului energie, vitaminele C, A și K, acid folic, magneziu, calciu, fier și potasiu, care ajută la reglarea TA.