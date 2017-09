Cum poate scăpa basma curată un fost politician acuzat de corupție

13:07:27 / 29 Iulie 2017

FIAT JUSTITIA , VIVAT ONTANU

Justitia este cea care poarta basmaua murdara . Ontanu este doar unul dintre cei care au parvenit in asa zisa democratie damboviteana . Si nici " meritele " lui in probleme de coruptie nu sunt deosebite . In raport cu marii banditi el este doar un gainar . Coruptii din Romania , de toate calibrele , si-au realizat averile si functiile datorita subordonarii si complicitatii a ceea ce noi numim inca justitie . Legile actuale au rolul de a servi intereselor de partid , si nu sunt schimbate decat daca ating interesele partidului de guvernamant . Legile actuale sustin privilegiile si coruptia . Chiar si legile bune , copiate sau impuse de occident , au fiinta doar pe hartie . Sub masca unui constitutionalism de parada , continuam sa traim zilele unui popor oriental . S-a ajuns ca astazi sa intelegem prin justitie nu ceea ce este drept in sine , ci mai curand complexul de coduri , de articole si de jurisprudenta in numele carora se pot indreptati taraganari si se pot da hotararile cele mai potrivnice . Justitia actuala , ( alaturi de preotime , jandarmerie , politie si armata ) , sustine edificiul politic corupt . Statul a devenit tinta jafului si cei care conduc destinele noastre nu au ajuns in fruntea justitiei , economiei , sanatatii , invatamantului etc prin munca si merit , ci prin abuzul culpabil al puterii politice . Mai grav decat faptul ca acest gainar politicianist numit Ontanu , a ajuns sa scape de pedeapsa , este faptul ca nimeni nu va dispune o ancheta care sa se stabileasca cine a " tras sforile " si a procedat in asa fel incat sa se ajunga la prescriere . Dupa cum se vede , coruptia in Romania este generalizata si cetatenii , prin felul cum voteaza , se pot mandri cu cei pe care i-au votat . La egipteni , functionarul jura : " iti jur rege , ca nu te voi asculta cand imi vei porunci sa calc legea si dreptatea " . Priviti poza lui Ontanu . Are figura nemernicului fericit ca a scapat . Asteptam rezultatul recursului ( daca se va face recurs ).