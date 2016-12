Cum pot fi controlate serviciile de informaţii

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Ion Oprişor, a declarat, într-un interviu acordat News.ro, că Administraţia prezidenţială doreşte înfiinţarea unei comisii parlamentare de control al interceptărilor, unde persoanele care se consideră lezate pot face plângeri şi pot propune „o măsură de reparare a situaţiei, de corecţie şi de sancţionare”. În replică la afirmaţiile consilierului prezidenţial, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, la Constanţa, că nu este rolul comisiei parlamentare să stea să facă anchete ca urmare a sesizărilor cetăţenilor. „Este o propunere greşită. În România, ascultarea telefoanelor nu trebuie să fie la cheremul serviciilor secrete, iar acestea să nu funcţioneze ca extensii ale organelor de cercetare judiciară, ci să-şi vadă de treaba de servicii de informaţii”, a afirmat Tăriceanu.

CINE CONTROLEAZĂ SERVICIILE?

Preşedintele Senatului a spus că trebuie înfiinţată o autoritate naţională unică de interceptări, aşa cum este în proiectul legilor de siguranţă naţională, care a fost în dezbatere începând din 2007. „Nu e o idee originală, dar este o formulă care funcţionează în multe dintre ţările cu democraţii consolidate. O astfel de autoritate va putea fi sub controlul civil şi nu sub cel al serviciilor. Am observat, în ultima perioadă, luări de poziţii care semnalează pericolele care decurg din acordarea de prea mari puteri serviciilor. Această putere este periculoasă pentru că e lipsită de un control efectiv. Chiar şi în alte părţi există o anumită graniţă până la care pot merge serviciile. La noi, limita asta este foarte avansată”, a subliniat Tăriceanu. El a spus că, spre exemplu, în Italia, Parlamentul are dreptul de a fi la curent cu toate operaţiunile pe care le-au derulat serviciile secrete. „Există o singură limitare. Şi anume, pentru operaţiunile în curs de derulare. În acest caz, serviciile nu pot să dea informaţii. În rest, trebuie să pună la dispoziţia Parlamentului toate informaţiile pe care le solicită. Acesta este un exemplu de democraţie şi de realizare efectivă a controlului civil asupra serviciilor de informaţii, pentru că, altfel, acestea ajung să fie o putere în stat, lipsite de control, ceea ce nu este normal. Doar dacă nu ne lăsăm seduşi de modelul rusesc. În Rusia, nu instituţiile democratice prevalează, ci serviciile de informaţii şi procuratura. E şi ăsta un model politic!”, a conchis preşedintele Senatului.