Cum poți călători ieftin în concediu chiar dacă nu ai mașină

Poți călători ieftin în concediu chiar dacă nu ai mașină. Sau, dacă vrei să mergi undeva cu mașina proprie, îți poți oferi locurile libere unor alți pasageri și vei economisi astfel și bani, împărțind costurile cursei. Peste 10 milioane de persoane au înțeles care sunt avantajele împărțirii unei mașini, de ambele părți. Oamenii au descărcat aplicația BlaBlaCar, o platformă care interconectează pasagerii și conducătorii auto care merg în aceeași direcție. Elena este o tânără de 27 de ani, care locuiește în Tulcea. Însă, cel puțin o dată pe lună vine la Constanța, să își viziteze prietenii. Deoarece nu are mașină, iar călătoria cu autobuzul îi pare plictisitoare și inconfortabilă, spune că preferă să caute cu ajutorul aplicației anunțurile care se potrivesc cu traseul dorit de ea. Tânăra mărturisește că astfel călătorește mai confortabil și își umple timpul petrecut pe drum cu povești. ”Călătoresc astfel de aproximativ un an și sunt mulțumită pentru că nu mai trebuie să aștept în stații. Pot pleca la orice oră doresc, fără să mă mai tem că pierd autobuzul”, precizează Elena.

CUM POȚI FOLOSI APLICAȚIA În schimb, dacă ești sofer, trebuie doar să anunți când ești dispus să iei pe cineva cu tine, pe ce traseu, câte locuri disponibile ai, care este locul de plecare, dacă ai loc de bagaj, dacă primești în mașină fumători sau dacă faci vreun ocol. Dacă trimiți un mesaj privat, BlaBlaCar îl va notifica imediat pe conducătorul auto despre mesajul tău, prin SMS. Șoferii buni primesc evaluări la capitolele condus, punctualitate sau sociabilitate. De pildă, Bogdan L. este un șofer apreciat, fiind evaluat de către cei cu care a împărțit mașina cu calificativul 4,4 (din 5). El și-a pus la dispoziție mașina marca Volkswagen Golf și are programată următoarea călătorie de la Constanța spre Râșnov marți, 12 ianuarie, la ora 17.00. În mașină are 3 locuri disponibile, iar un pasager va plăti 55 de lei până la destinație. ”A fost un drum foarte plăcut și este un șofer foarte bun”, spune Ciprian C. despre Bogdan. ”Șofer foarte bun, amabil și parcă am ajuns mai repede decât mă așteptam”, este de părere un alt tânăr. Luni, 18 ianuarie, la ora 6.00, Florin C. pleacă spre București și vrea să împartă costul călătoriei cu alți 3 pasageri. 29 de lei costă o cursă. Pe de altă parte, dacă alegi să călătorești cu trenul, un bilet de la Constanța spre București costă aproximativ 60 de lei, iar cu autocarul vei plăti între 40 și 50 de lei.

DOAR PENTRU FEMEI Deoarece se poate întâmpla ca unele femei încă să nu se simtă confortabil împărțind o călătorie cu un alt membru de sex masculin, BlaBlaCar a creat funcția ”Doar pentru doamne”. Este o modalitate foarte bună pentru femei să se simtă în siguranță.