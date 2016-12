Cum poţi plăti mai ușor impozitele

18:21:48 / 08 Septembrie 2014

>poti plati ...impozitele ,taxele si facturile ...

Cine nu-si doreste sa-si achite la timp andatoririle fata de patrie !!!! Sau gandit vreodata anteleptii conducatori ai ROMANIEI cum pot sa-si onoreze orce cetatean aceste andatoriri ? Exista vreo Ordonanta de urgenta data de alesi in sprijinul pensionarilor cu pensii sub limita antelegerii ? cum ar sprijini aceasta categorie de oameni care a muncit zeci de ani pt. alesii nostri si a celor care fac evaziuni si furturi neimaginabile de milioane de EURO ? cand noi primim pensiile doar cateva sute de lei ? nu EURO ? Exzista vreo banka in ROMANIA care sa ne ajute sa ne onoram datoriile cu comisioane fixe , rezonabile pt anumite categorii de pensii ?NU am anteles niodata cum au anumite categorii de sajariati ai acestei tari .acele > Acestia au creere duble ?capacitati extraterestre ? lucrau 24 din 24 ore pe zi in mine , sub apa fara sa respire ''? Au stomace cat cisternele si nu le ajunge o portie normala de hrana ? Cu ce sunt mai deosebiti fata de alti oameni normali ? am studii superioare ..vechime suficienta sa pot trai - plati civilizat fara a-mi dori sa ma pretez la aceste comentarii.. CU STIMA