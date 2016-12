Cum poți propune reguli în piețele din Constanța

01:47:53 / 10 Noiembrie 2016

Asta e de la cafenelele celebre cu dedicatie de la primar!

Pai in primul rand sa se conformeze si sa isi ia autorizatiile pe bune, nu la vrajeala fara acordul locatarilor. Vreti sa va spun eu cateva cafenele care functioneaza la parter de bloc sa in apropierea blocurilor si au autorizatie de functionare fara sa fi prezentata acordul vecinilor? Sau terase pe domeniul public care nu au nici un fel de autorizare... Filicori,Mio,Entourage,Kuydo,Byblos, Do Brasil care a construit in parc, Leloo care a construit pe luciul apei. Orice activitate comerciala care are pe hotar si langa unitati locative trebuie sa ceara acordul vecinilor, dar se pare ca in Constanta nu conteaza legile. Politia Locala doarme pe ea.