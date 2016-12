Cum poți să studiezi gratuit în Indonezia

Cultura asiatică te fascinează și ai vrea să cunoști mai bine și să trăiești alături de popoarele din aceste state? Tinerii care doresc să studieze și să cunoască Indonezia și cultura acestui popor, au șansa să aplice pentru o bursă de studiu de un an. Guvernul Republicii Indonezia lansează Programului de burse ”Darmasiswa Indonesian Scholarship” pentru anul academic 2016 - 2017, organizat de Ministerul Educației și Culturii, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe indonezian, anunță Ministerul Educației, pe site-ul instituției (www.edu.ro). Programul se adresează studenților străini din țări care au relații diplomatice cu Republica Indonezia și are scopul de a susține și încuraja studierea limbii și culturii acestei țări. Candidații acceptați primesc o bursă lunară timp de un an de 2 milioane de rupii indoneziene care acoperă cheltuielile de întreținere, transport local, asistență medicală, dar și fonduri pentru achiziționarea cărților și bani de buzunar. Pentru a fi elegibili, candidații trebuie să fie înscriși într-o formă de învățământ superior, dar nu în an terminal, să aibă până în 30 de ani, să nu fie căsătoriți, să cunoască limba engleză și să aibă cunoștințe minime despre domeniul în care aplică. Cererile pentru bursă vor fi transmise Ambasadei Republicii Indonezia până pe 10 februarie 2016, selecțiile finale urmând a fi realizate de către Ministerul Educației și Culturii din Republica Indonezia. Mai multe informații privind procedurile și condițiile de admitere, universitățile participante la program, precum și formularul pentru aplicații sunt disponibile la adresa http://darmasiswa.kemdikbud.go.id.