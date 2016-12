Peste 180 de participanţi, personal medical din întreaga ţară şi din Marea Britanie şi SUA participă, în aceste zile, la Zalău, la cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Sterilizare, tema din acest an fiind „Cum protejăm pacientul de infecţiile intraspitaliceşti”. „Conferinţa îşi propune să abordeze teme diverse, începând cu performanţa sterilizării, rolul sterilizării în prevenirea infecţiilor nocosomiale, promovarea practicilor medicale sigure, punând pe primul plan noutăţile în domeniu şi posibilitatea de a găsi soluţii pentru prevenirea şi controlul acestui tip de infecţii. (...) Suntem onoraţi de prezenţa a peste 180 de participanţi din ţară şi din Marea Britanie şi SUA, care şi-au exprimat interesul pentru tematica abordată”, a declarat, la deschiderea lucrărilor conferinţei, Ligia Marincaş, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj. Potrivit sursei citate, evenimentul inedit din acest an este lansarea cărţii „Primum non nocere - În primul rând să nu faci rău. Recomandări de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale”. Cartea a fost scrisă de specialişti britanici, doctori şi asistente medicale, şi se referă la practicile actuale din Marea Britanie privind prevenirea şi controlul infecţiilor asociate activităţilor medicale. (A.G.)