Cum răspunde Spitalul Județean unui pacient nemulțumit

08:30:49 / 23 Aprilie 2015

Ce sa fac?

Am fost internat la sectia de cardiologie a spitalului judetean fiind adus cu salvarea dupa diagnosticare mi-sa prescris si efectuarea unei operatiuni coroniene.Aici este problema ca aceasta operatiune se efectueaza de o firma privata din Timisoara care costa2000 lei , dar eu nu dispun de acesti bani.Am platit si incontinuare la pensie platesc asigurare de sanatate dece aceasta firma nu face contract cu casa de sa natate? Ce fac in cazul meu asteptsa mor? Doctorul cardiolog ca sa poata s-mi dea un tratament adecvat asteapta rezultatul acestei ana lize pe care eu din lipsa banilor nu pot so fac.Ce trebuiesa fac inacestcaz sa-mi raspunda conducerea spitalului prin presa cum a raspunssi la sesizareade mai sus