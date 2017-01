Cum recunoşti un agent imobiliar profesionist

Achiziţia locuinţei mult dorite, cu sau fără credit, reprezintă una dintre cele mai importante decizii din viaţa fiecăruia. Şi, după cum ne este obiceiul, când avem de luat decizii importante, cerem sfaturi celor din jur. Specialiştii www.TopEstate.ro atrag însă atenţia că, deşi sunt bine intenţionate, sfaturile prietenilor şi rudelor nu sunt neapărat cele mai bune. „Cei care neagă importanţa agenţiei imobiliare în tranzacţia imobiliară se supun unor riscuri majore. Aceste riscuri sunt legate de legalitatea şi validitatea actelor de proprietate, capcane juridice contractuale, vicii de construcţie (precum structura de rezistenţă a clădirii, materialele folosite, calitatea instalaţiilor şi finisajelor, etc), modalitatea de plată, vicii ascunse. Pentru a evita aceste riscuri, clientul are nevoie de consiliere imobiliară şi juridică”, a declarat purtătorul de cuvânt al www.TopEstate.ro, Raluca Dobre. Ea a spus că specialistul în imobiliare analizează în permanenţă piaţa, este la curent cu tranzacţiile de pe segment, este conectat la cerere şi ofertă şi, foarte important, intuieşte dacă un incident va deveni tendinţă. Cu alte cuvinte, agentul imobiliar profesionist are capacitatea de a sfătui clientul şi de a-l ajuta să adopte cea mai bună decizie de achiziţie. „Agenţia imobiliară care îşi respectă clientul trebuie să proceseze corespunzător documentaţia de vânzare-cumpărare a unui imobil, să acorde asistenţă juridică şi, la nevoie, să-l susţină în obţinerera creditului bancar. În plus, agentul profesionist va şti să asculte şi să afle de la client informaţiile necesare identificării preferinţelor sale, dar şi capacitatea lui reală de a cumpăra”, a afirmat Raluca Dobre.