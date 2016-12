Cum reduc administrațiile numărul asistaților social?

SUBIECT DE CONTROVERSE Sistemul de acordare a ajutoarelor sociale a reprezentat, de-a lungul timpului, subiectul multor controverse. Nu de puține ori, au apărut în presă mai multe materiale care dezbăteau situația celor care luau ajutoare de la stat, dar aveau o situație materială bună, precum și a celor cărora li s-a anulat acest drept pentru că au o palmă de pământ în plus. Indiferent cum privim problema, ne dăm seama că este mult mai bine ca oamenii să-și câștige singuri banii decât să aștepte de la stat. De aceea, autoritățile publice locale adoptă măsuri prin care, direct sau indirect, se reduce numărul asistaților social din localități.

DIN ASISTAT SOCIAL ÎN ANGAJAT Una dintre modalitățile cele mai folosite este integrarea în muncă a celor care beneficiază de ajutor social. În acest sens, la nivelul primăriilor sunt înființate firme la care sunt angajați locuitorii care nu lucrează. Este cazul comunelor Horia, Nicolae Bălcescu și Seimeni, unde șomerii sau asistații social au devenit angajați la firme de gospodărire comunală. „Nu avem decât vreo patru persoane care primesc ajutor social, pentru că nu sunt apte de muncă. Am reînființat firma de gospodărire comunală, la care angajăm pe oricine are nevoie. Așa nu mai poate nimeni să ceară ajutor social pe motiv că nu are de muncă, pentru că îi asigurăm noi”, a spus primarul comunei Horia, Gigel Sava. În comuna Seimeni, o asemenea firmă este în curs de înființare, tocmai cu scopul de a-i angaja pe cei care nu-și găsesc locuri de muncă în zonă. În comuna Nicoale Bălcescu, cele mai multe lucrări de gospodărire au fost realizate tot cu localnici angajați la firma Primăriei.

ȘCOLIRE GRATUITĂ Pe de altă parte, unde nu se pot crea locuri de muncă se găsesc și alte soluții. De exemplu, se creează condiții pentru educarea celor care nu au nicio sursă de venit. Este și cazul comunei Cuza Vodă, ai cărei locuitori au posibilitatea, prin intermediul mai multor proiecte europene, să urmeze diverse cursuri de calificare și recalificare în meserii căutate pe piața muncii. Potrivit primarului Niculae Horneț, oamenii sunt foarte receptivi la această oportunitate. De asemenea, mulți dintre ei și-au retras dosarele prin care solicită ajutor social, pentru că, după absolvirea cursurilor, și-au găsit mai ușor locuri de muncă. „Înainte aveam peste 100 de dosare pentru acordarea ajutoarelor sociale. Acum numărul lor a scăzut la 30”, a explicat liderul administrației locale.