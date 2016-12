Cum riscă pacienţii să rămână fără concedii medicale şi tratamente?

Noutăţile Contractului-cadru din Sănătate sunt numeroase şi pentru pacienţi, dar şi pentru medici, care încă nu au înţeles exact cum funcţionează noul sistem. Sunt încă lucruri neclarificate, dar care trebuie puse la punct cât mai repede, în condiţiile în care noutăţile trebuie deja puse în practică. “Deocamdată nu am întâlnit neapărat probleme, dar sunt lucruri comunicate în ultima clipă şi nu toată lumea poate să fie corect informată, s-a schimbat formatul reţetelor electronice, s-a schimbat formatul biletelor de trimitere. În cazul biletelor de trimitere, trebuie să se ştie că încă sunt valabile şi cele vechi, dar trebuie eliberate altfel”, a declarat, ieri, preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), dr. Rodica Tănăsescu, prezentă la Constanţa, la dezbaterile Medical Forum, manifestare ştiinţifică organizată de „Ziarul Medicului de Familie“, în parteneriat cu SNMF, timp de două zile, pe 10 şi 11 iunie, la hotel Ibis. Dr. Tănăsescu a explicat că s-au introdus toate prevederile legate de pachetul de bază, dar nu au existat, până în ultima clipă, explicaţii clare legate de modalitatea de a recomanda investigaţii pentru consultaţiile preventive sau pentru managementul de caz de boală cronică. „Sunt multe lucruri care trebuie punctate, limpezite, clarificate, pentru a putea funcţiona”, a adăugat ea. În opinia preşedintelui SNMF, pentru pacient sunt importante modificările aduse sistemului sanitar, în măsura în care conştientizează că este normal să vină la medic nu numai când este suferind, ci şi atunci când este asimptomatic, pentru a depista riscul şi, în anumite situaţii, pentru a depista precoce boala. „Dacă nu facem acest lucru, vom fi în continuare o ţară grevată de patologie cronică severă, de invaliditate şi deces. Dacă pacienţii nu înţeleg că prima responsabilitate este a lor pentru a veni la medic din timp, atunci probabil că niciun fel de legislaţie, niciun fel de pachet de bază nu are nicio importanţă pentru pacient. Nu este ceea ce ne dorim, pentru că am vrea să menţinem sănătatea pacienţilor şi nu să tratăm invaliditatea lor”, a explicat dr. Tănăsescu.

SARCINI PROFESIONALE SUPLIMENTARE Noutăţile din sistem nu le uşurează munca medicilor de familie, dimpotrivă, aduc sarcini profesionale suplimentare, în condiţiile în care, din păcate, deocamdată nu s-au redus sarcinile birocratice. „Există promisiuni în ceea ce priveşte reţeta fracţionabilă, în ceea ce priveşte biletul de trimitere electronic, lucruri de care ne lovim în fiecare zi. Sigur, există o raportare electronică, dar asta se întâmplă o dată pe lună. Ceea ce se întâmplă în cabinete în fiecare zi nu s-a modificat din punct de vedere birocratic”, a adăugat dr. Tănăsescu.

MODIFICĂRI IMPORTANTE În opinia ei, există modificări importante în ceea ce priveşte responsabilitatea clară a spitalului şi a ambulatoriului de specialitate (fostele policlinici) de a elibera reţeta compensată pacienţilor la externare sau după consultaţii, de a elibera concediul medical necesar pacientului. „Medicul de familie nu are dreptul să elibereze reţetă compensată prescrisă de alt medic la ieşirea din spital decât după 30 de zile, şi asta dacă scrisoarea medicală respectă normele unei scrisori tipizate şi dacă acel spital sau acel ambulator este în contract cu casa de asigurări. Aşadar, sunt lucrurile mai limpezi şi să sperăm că se vor respecta, pentru că la ora actuală au existat nenumărate imputări aduse medicilor de familie pentru reţetele date unor pacienţi care aveau nevoie, care aveau acele boli, dar care nu primiseră medicamentele la ieşirea din spital”, a declarat reprezentantul medicilor de familie. Ea spune că fiecare medic trebuie să fie responsabil, să respecte legea, să elibereze reţete, concediu medical, fiecare în funcţie de responsabilităţi. „Dacă nu se vor respecta aceste lucruri, pacienţii riscă să rămână fără concediu medical, fără tratament, ceea ce, desigur, nici noi, nici medicii din spital nu ne dorim”, a declarat şeful SNMF.

SISTEM DAT PESTE CAP Potrivit preşedintelui Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Laura Condur, vineri, 6 iunie, tot sistemul informaţional a fost dat peste cap. „S-a trecut la adaptarea noilor formate electronice de reţetă. Avem şansa ca, la Constanţa, la Medical Forum să explicăm toate nelămuririle pe care le avem, desigur, sunt multe, dar cu siguranţă le vom învăţa din mers, pentru că luna aceasta cabinetele funcţionează pe baza contractelor vechi, dar pe normele noi”, a declarat dr. Condur. Tot ea a subliniat că există o serie de nelămuriri legate şi de examenele de bilanţ pentru prevenţie. „Vom vedea ce înseamnă exact rolul medicului de familie, vom vedea exact cum se va face şi riscograma pentru pachetele de servicii de prevenţie, cum va funcţiona şi sistemul biletelor de trimitere şi scrisorilor medicale. Trebuie să intrăm cu toţii în acest lucru. Dar important este ca pacienţii să conştientizeze că trebuie să vină la medic în acel regim de control periodic o dată la trei ani pentru persoanele până-n 39 de ani, şi peste 40 de ani - o dată pe an, nu numai când sunt bolnavi, iar medicii de familie să înţeleagă că munca lor va fi mult mai complexă şi mai complicată şi ca timp, şi ca activitate”, a adăugat dr. Condur, la finalul primei părţi a Medical Forum.

Dosarul electronic, cu multe necunoscute!

În opinia medicilor de familie, dosarul electronic al pacientului are multe necunoscute. El este accesat, deocamdată, de cei care folosesc direct Sistemul Informatic Unic Integrat. „Eu încă nu sunt foarte sigură că datele medicale ale pacienţilor sunt în siguranţă în acest dosar, vom vedea mai departe în ce constă şi care este rostul lui cu adevărat”, a declarat dr. Rodica Tănăsescu.

Manifestare de suflet

“Medical Forum este o manifestare de suflet pentru medicii de familie. De ani buni transmitem cu rigurozitate colegilor noştri mesaje de imagine, de profesionalism şi de solidaritate în toate oraşele importante ale ţării”, a declarat preşedintele SNMF, dr. Rodica Tănăsescu. Tematica Medical Forum 2014 va cuprinde trei noi componente ce vizează subiecte de actualitate pentru specialitatea de medicina familiei din România. Astfel, ediţiile din acest an vor pune accentul pe subiecte care vizează „Prevenţia primară, secundară şi terţiară în activitatea medicului de familie”. De asemenea, specialiştii vor aduce în discuţie aspecte privind „Managementul bolnavului cronic în cabinetul medicului de familie”, dar şi noutăţi din „Ghidurile şi protocoalele terapeutice”. Pentru mai multe informaţii privind agenda evenimentului şi speakeri, vizitaţi site-ul www.pharma-business.ro.