Cum rotunjesc autoritățile bugetele locale

Nu e o noutate pentru nimeni faptul că fondurile de la bugetele locale sunt insuficiente pentru investițiile din localități. Pe de altă parte, mulți primari se plâng că proiectele de modernizare sunt respinse ori nu primesc niciun răspuns timp de ani întregi. Dată fiind situația, de cele mai multe ori, autoritățile trebuie să găsească soluții prin care să rotunjească veniturile locale și să facă rost de bani pentru investiții. Odată cu „explozia eolienelor” din ultima vreme, unele comune din județ și-au suplimentat bugetele cu câteva sute de mii de lei, bani proveniți din taxele pentru autorizațiile necesare construirii parcurilor eoliene.

REABILITAREA BISERICII, DIN BANII DE AUTORIZAȚII Una dintre localitățile care au avut de câștigat de pe urma unor asemenea centrale este Dumbrăveni. Acolo, cu ajutorul acestor fonduri, Primăria reabilitează biserica din sat, veche de peste 115 ani. În plus, mai este în plan și construcția unei case mortuare, care ar fi singura din zonă. „Le facem din fonduri proprii. Am făcut rost de niște bani de pe urma autorizațiilor și certificatelor de urbanism pe care le-am emis celor cu turbinele eoliene din localitate”, ne-a spus primarul Gheorghe Cenușă.

VALORIFICAREA PROPRIETĂȚILOR În comunele mai sărace, în care nu există nici parcuri eoliene, cum e Horia, administrația are de gând să vândă o parte din proprietăți, pentru a putea finanța construcția clădirii Primăriei. „Avem câteva terenuri agricole care au aparținut fostelor CAP și IAS. Vrem să le vindem și, cu banii obținuți, să construim un sediu al Primăriei, pentru că, momentan, nu avem. De pe urma terenurilor vom încasa aproximativ 400.000 de lei, suficient pentru a susține investiția”, a explicat primarul comunei Horia, Gigel Sava.

SPONSORIZĂRILE, O ALTERNATIVĂ VIABILĂ O altă sursă de finanțare pentru primării, diferită de taxe, impozite și vânzarea de proprietăți, este ajutorul venit din partea investitorilor. La Nicolae Bălcescu, de exemplu, canalul de colectare a apelor pluviale, precum și locurile de joacă de pe maluri sunt construite din sponsorizări. Inițial, proiectul în cauză fusese depus la Ministerul Mediului, pentru că vizează și ecologizarea zonei, însă a fost respins din lipsă de fonduri. „Prin 2008-2009 am depus proiectul la Ministerul Mediului, dar nu am primit finanţare. Ni s-a spus că nu sunt fonduri. Anul trecut am reuşit să obţinem o sponsorizare de la o firmă şi am putut demara lucrările”, a afirmat primarul Viorel Bălan. Valoarea acestei investiții se ridică la peste 200.000 de euro. Lucrările au fost începute la sfârșitul anului 2013 și este posibil să fie finalizate la sfârșitul acestui an.