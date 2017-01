Cum să cumperi o locuinţă mai confortabilă dacă nu ai suficienţi bani?

Mulţi dintre cei care deţin deja o locuinţă în proprietate personală îşi fac planuri pentru achiziţionarea alteia. Fiecare visează la o locuinţă mai spaţioasă, amplasată într-o zonă mai bună, în apropierea unor mijloace de transport şi a unor obiective de maximă importanţă: grădiniţe, şcoli, bănci, parcuri şi lista ar putea continua. De obicei, cu banii de pe vechea casă, la care se mai adaugă ceva economii, se cumpără o locuinţă nouă. Puţini sînt cei care au banii să cumpere o nouă locuinţă, iar pe cea veche să o vîndă ulterior.

Ce se întîmplă însă între cele două momente? Unde locuiesc cei care vînd şi nu au norocul şi banii necesari să se mute imediat în noua casă? Pentru astfel de situaţii, băncile au dezvoltat creditul-punte, un împrumut pe termen scurt care oferă posibilitatea cumpărării unei case noi pînă la vînzarea celei vechi. Împrumutul se garantează cu locuinţa veche la a cărei vînzare se poate obţine mai mult decît valoarea la care a fost evaluată, întrucît preţul caselor nu bate nicidecum pasul pe loc.

Creditele-punte de la BCR şi BRD

Soluţiile de finanţare de acest tip se regăsesc şi în ofertele celor mai importante bănci de pe piaţa românească: BCR, respectiv BRD. Dacă BCR oferă de ceva vreme acest produs, BRD a inclus recent pe lista produselor sale creditul-punte. Creditul punte Extra/Super BCR se acordă în lei, euros au dolari, în timp ce la BRD, creditul punte poate fi contractat doar în lei şi euro. BRD are prevăzută o perioadă de creditare fixă, de 2 ani, în timp ce la BCR există două variante de creditare. Prima variantă îl obligă pe proprietar să vîndă imobilul deţinut şi să ramburseze creditul într-o singură tranşă. Împrumutul se acordă pe maximum un an în cazul cumpărării de imobile şi pe o perioadă dublă dacă se intenţionează construirea unei case. Cea de-a doua variantă prevede o finanţare în proporţie de 75%, avansul de 25% fiind plătit vînzătorului din valorificarea vechii locuinţe. Perioada de creditare ajunge, în acest caz, la 25 de ani pentru creditul în lei şi la 20 de ani pentru cel în valută. BRD oferă o finanţare adaptată în funcţie de necesităţile financiare ale fiecărui client. Astfel poate acorda un împrumut de 75% din valoarea investiţiei, clientul urmînd să completeze restul de 25% sau acordă finanţare pentru avansul necesar contractării unui credit imobiliar/ipotecar.

BCR acordă o perioadă de graţie de 12 luni în cadrul termenului de rambursare, în timp ce perioada de graţie la BRD ajunge la 23 de luni, în acest interval plătindu-se doar dobînda şi comisioanele. BRD stabileşte dobînzile în funcţie de indicii de referinţă Bubor pentru lei şi Euribor pentru euro. BCR are mai multe tipuri de dobînzi pentru creditele în lei: fixe, variabile sau revizuibile, ale căror valori diferă în funcţie de perioada de creditare. La creditele în valută se regăsesc doar dobînzile variabile. Dobînzile fixe la lei pe o perioadă de contractare de 1 sau 2 ani sînt de 14%. Dobînzile variabile sînt de 15% pentru maximum 1 an şi de 16,5% pentru perioade mai mari, iar dobînzile revizuibile sînt de 10,5% pe maximum 1 an şi de 11% pentru tot ce depăşeşte 1 an. Dobînzile la valută oscilează între 9,4% şi 10,15%. În ambele cazuri există o serie de avantaje. BCR oferă, în mod gratuit, asigurarea de viaţă pentru persoanele care au calitatea de împrumutat. În schimb, BRD nu percepe niciun comision pentru rambursarea creditului în avans. Documentaţia creditului este simplificată de BCR pentru cei care au contractat deja credite imobiliare în ultimele 12 luni sau pentru cei care îşi încasează salariul într-un cont curent sau cont de card BCR. BRD îşi tentează clienţii cu servicii complementare în care sînt incluse evaluarea imobilului şi intermedierea încheierii poliţei de viaţă.