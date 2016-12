Cum s-a dat mită la Bac!

Constanţa a „câştigat” locul I, anul acesta, la scandalurile de fraudare a examenului de Bac. O elevă a Liceului „Lazăr Edeleanu”, din Năvodari, a susţinut că a fost dată afară din examen pentru că nu a avut bani să le dea profesorilor, după ce aceştia ar fi prins-o copiind cu ajutorul telefonului mobil. Tot aici, un elev a sunat la Direcţia Generală Anticorupţie (DGA), anunţând că în unitatea de învăţământ se strâng bani pentru a se putea copia la Bac. Procurorii au intrat pe fir, s-au făcut percheziţii la liceu şi s-au găsit diverse sume de bani. La Liceul „G. Călinescu” s-a început o anchetă după ce comisia de supraveghere a descoperit bani ascunşi într-un pachet de şerveţele.

NOUĂ PERSOANE CERCETATE Cazul care a ţinut primele pagini ale ziarelor a fost cel de la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia, unde la ultima probă, la chimie, pe băncile a doi elevi au fost descoperite fotocopii cu subiectele rezolvate. Ulterior, s-a constatat că toţi elevii din clasa respectivă primiseră rezolvările examenului. În urma cercetărilor, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Constanţa l-au reţinut pe Gheorghe Amza, preşedintele comisiei de Bac din centrul de examen nr. 37. El a fost arestat, vinerea trecută, pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită şi permitere a accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii. Amza nu este însă singurul cercetat în acest caz. În atenţia procurorilor au mai ajuns, în calitate de inculpat, Veronica Cara, cea care a intermediat banii, şi, în calitate de învinuiţi, Florin Pădureanu - directorul liceului, Otilia Cornelia Stere - informaticiana liceului, Sibel Ziadin - supraveghetoare, Mihaela Valentina Balint - supraveghetoare, Doina Manoleasa, Gabriela Alexoiu - reprezentantul părinţilor elevilor care susţineau Bac-ul, Cilica Stângaciu şi Florenţa Bocâncă. De asemenea, în calitate de martor a fost citată şi Vasilica Constantinescu, cea care a rezolvat subiectele. Anchetatorii au stabilit şi firul evenimentelor demne să creeze scenariul unui film.

FORMATARE ANULATĂ În ziua fatidică de 5 iulie, după ce subiectele au fost împărţite în săli, câţiva profesori ar fi încercat să rezolve problemele, însă... nimeni nu ştia chimie. Astfel, s-a apelat la cineva din afara liceului, o profesoară, care şi-a răpit 20 de minute din timpul preţios şi a rezolvat subiectele în schimbul sumei de 500 de lei, la locuinţa Gabrielei Alexoiu. Aceasta le-a scanat şi le-a trimis pe mail. Informaticiana le-a dezarhivat cu greu şi le-a scos la imprimantă, fiind îndrumată pas cu pas de însuşi preşedintele comisiei, Amza. Fiind presat de timp, deoarece nu mai avea decât o singură oră la dispoziţie pentru a împărţi rezolvările, directorul şcolii, Florin Pădureanu, a chemat în ajutor două supraveghetoare pentru a putea acoperi „volumul de muncă”. Ignorând voit şi inexplicabil camerele care filmau HD, supraveghetoarele au organizat o metodă eficientă de copiere „doi câte doi”. Astfel, doi elevi copiau repede tot de pe foi, iar supraveghetoarele preluau rezolvările şi le dădeau mai departe următorilor doi norocoşi. „Joaca” s-a încheiat când foile cu rezolvările au ajuns pe băncile din faţa clasei şi au fost văzute de inspectoarea Ivănescu. Când procurorii au aflat de fraudă şi au descins la Liceul „Ion Bănescu”, au prins-o pe Otilia Cornelia Stere, informaticiana instituţiei, exact în momentul în care încerca să şteargă urmele din calculator, formatând hard-ul. Anchetatorii au intervenit însă la timp, salvând informaţiile conţinute pe suportul digital.

DECLARAŢII CONTRADICTORII Ieri, la Curtea de Apel Constanţa s-a judecat recursul formulat de Gheorghe Amza privind arestarea preventivă. Dacă, iniţial, Amza a negat cu vehemenţă că ar fi luat mită, în momentul în care a fost reţinut, el a avut o tentativă de recunoaştere, iar ieri, gândindu-se mai bine, a revenit la prima variantă. A fost de acord să dea declaraţii în faţa magistraţilor, negând însă acuzaţiile. Amza a spus că vrea să le povestească judecătorilor cum s-au petrecut lucrurile cu adevărat, pentru că cel mai mare rău pentru el deja s-a produs. El şi-a început povestea cu prima zi petrecută în Constanţa, 30 iunie, când a făcut cunoştinţă cu ceilalţi membri ai comisiei. El susţine că, la un moment dat, a fost contactat telefonic de Veronica Cara, o veche cunoştinţă, care i-a spus că vrea să îl vadă. „I-am spus că am treabă, însă a insistat şi a venit la liceu. Era însoţită de Gabriela Alexoiu, care mi-a spus să fiu cumsecade cu elevii. I-am spus că niciodată nu am stresat elevii în timpul examenului, dar că mai mult nu pot face. Ulterior, am plecat la hotel, am mâncat şi, când am cerut nota, mi s-a spus că e achitată. Am insistat şi am plătit, iar apoi am mers în cameră. După o perioadă de timp, au venit la uşa camerei două femei pe care nu le cunosc şi mi-au solicitat să le ajut cu examenul, însă le-am spus că nu este posibil”, a declarat Amza. Povestea sa a continuat cu prima zi de Bac, care a decurs fără probleme, până la un anumit punct. Printre obligaţiile preşedintelui de comisie se număra şi aceea de a prelua şi lăsa lucrările la Centrul de Evaluare, care se afla la Liceul „Traian“. Amza a declarat că a folosit maşina proprie pentru a-şi îndeplini această obligaţie, în autoturism aflându-se şi o colegă, Zoia Apostolescu (preşedinta comisiei de la Liceul „I.G. Duca”, din Constanţa - n.r.), care a rămas să-l aştepte întrucât în acea după-amiază urmau să plece împreună spre Bucureşti.

BANI DE BENZINĂ Amza a declarat că, în momentul în care a revenit la maşină, colega lui l-a anunţat că un băiat a venit şi a lăsat un catalog Oriflame, însă el nu a dat importanţă acestui fapt. Potrivit lui Amza, pe drum, Apostolescu s-ar fi uitat pe catalog şi, răsfoindu-l, a găsit o mică „surpriză”: un plic în care se afla suma de 500 de lei. „Nu ştiu cine i-a lăsat, însă am crezut că erau bani de benzină şi nu am avut ce face…”, a explicat (?) Amza.

Un episod mai puţin obişnuit, care a lăsat fără replică întreaga sală de judecată, i-a avut ca protagonişti pe apărătorii lui Amza. Suspiciunile anchetatorilor că acesta nu şi-ar fi asigurat (încuiat!!! - n.r.) autoturismul ca să poată primi banii i-au făcut pe avocaţii lui Amza să depună la dosar poliţa de asigurare (???!), pentru a demonstra că maşina este... asigurată.

A doua probă, la matematică şi istorie, s-a desfăşurat de asemenea fără incidente. Amza a spus că miercuri a fost sunat de Veronica Cara, care l-a invitat la cină. A acceptat, fără să ştie că va veni şi Gabriela Alexoiu. Potrivit unor surse, la cină ar fi participat şi un fost elev la seral, Aurel Boboşatu. „La finalul cinei, în maşină, eu stăteam în dreapta şi am văzut că Alexoiu vroia să îmi înmâneze un plic. I-am spus că nu se poate aşa ceva şi că vom discuta după examen, ştiind din experienţa mea (se afla la al 38-lea Bac - n.r.) că, după examene, nimeni nu mai vorbeşte cu mine şi că nu voi mai primi nici măcar un pahar cu apă. Joi, când mă întorceam la hotel, am observat maşina lui Cara, în care se afla şi Alexoiu. Am urcat, iar aceasta a încercat să îmi mai dea un plic, pe care l-am refuzat”, a mai spus Amza. În momentul în care a fost întrebat de ce nu a anunţat tentativele de fraudare, Amza a declarat că... de jenă…

RĂMÂNE ÎN AREST La final, avocaţii au cerut instanţei să admită recursul şi să îl elibereze pe Amza. „S-a strâns suma de 28.000 de lei, există un tabel cu semnăturile elevilor, însă e întocmit pe 15 iunie, iar clientul meu a fost desemnat preşedinte la sfârşitul lunii iunie. Suma nu a fost strânsă pentru preşedintele comisiei, ci pentru ceilalţi membri, care sunt localnici, iar acest aspect este o practică la acest liceu. Aceşti intermediari care au colectat banii şi-au oprit chiar ei sume de bani. Se pare că într-un plic, pe care clientul l-a refuzat, erau 1.000 de euro, iar într-un alt plic - 1.500 de euro”, a declarat Dumitru Rădescu, avocatul lui Amza. De asemenea, avocaţii au spus că Amza este bolnav şi au adus în instanţă un aparat care ar trebui să ajungă la clientul lor, susţinând că acesta suferă de sindromul apnee în somn şi, fără aparatul cu ajutorul căruia respiră, există riscul unui infarct miocardic. În urma deliberărilor, magistraţii au respins cererea, iar Gheorghe Amza va rămâne în arest.

VARIANTA LUI AMZA CU PRIVIRE LA DERULAREA EVENIMENTELOR Preşedintele comisiei a povestit în faţa completului de judecată procedeul de primire a subiectelor şi de distribuire a acestora. Cu privire la proba de chimie, el a precizat că frauda a fost observată de inspectoarea desemnată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ivănescu, care îl însoţea. La sala 5, doi elevi au fost prinşi în timp ce copiau de pe o foaie cu subiectele, pe care erau şi rezolvările. Preşedintele comisiei a declarat că i-a scos din examen pe cei doi şi a sunat la 112, după care proba a continuat fără alte probleme. „Luni seară, am rugat-o pe Cara să îmi plătească cazarea la hotel, pentru că nu aveam bani, iar vineri, când am revenit la Constanţa pentru a afişa rezultatele finale, i-am dat banii şi am primit chitanţa”, a mai spus Amza. Preşedintele comisiei este acuzat că i-ar fi spus unuia dintre elevii care au fost prinşi copiind să declare că a copiat de la un alt elev, în niciun caz de pe subiectele rezolvate.