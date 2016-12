Cum să faci un miliard de dolari cu un film

Jurnaliştii britanici specializaţi în cinematografie, inspiraţi de succesul ultimei pelicule din seria ”Harry Potter”, au redactat, mai în glumă, mai în serios, un ghid practic cu titlul ”Cum să faci încasări de un miliard de dolari cu un film”, ale cărui sfaturi sunt, teoretic, numai bune de urmat. Ghidul se bazează pe punctele comune dintre cele nouă filme care au reuşit în istorie să depăşească pragul de un miliard de dolari încasări. Peliculele în cauză sunt ”Avatar”, ”Titanic”, ”Lord of the Rings: The Return of the King / Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui”, ”Pirates of the Caribbean: Dead Man\'s Chest / Piraţii din Caraibe: Cufărul Omului Mort”, ”Toy Story 3 / Povestea jucăriilor 3”, ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides / Piraţii din Caraibe: Pe ape şi mai tulburi”, ”Alice In Wonderland / Alice în Ţara Minunilor”, ”The Dark Knight / Cavalerul întunecat” şi, ultimul intrat pe listă, chiar de curând, ”Harry Potter And The Deathly Hallows Part 2 / Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea 2”.

Recomandările încep, cum era firesc, cu genul filmului. Se recomandă, astfel, alegerea unui subiect de tip fantezie sau ştiinţifico-fantastic, aceasta fiind reţeta probată de toate cele nouă filme, excepţie făcând doar ”Titanic”. Se recomandă, apoi, angajarea unei regizor foarte inteligent, coerent şi sigur pe acţiunile sale. Pentru a-şi face treaba cum trebuie, un astfel de cinefil se înconjoară, invariabil, cu cei mai buni directori de imagine, cameramani, sunetişti şi editori, ceea ce nu face decât să garanteze calitatea. Principala condiţie, inclusă de altfel şi în ghidul publicat de revista ”Empire”, este aceea că, pentru a face bani, este obligatoriu să cheltuieşti bani. Cel mai mic buget dintre cele nouă filme cu box-office de peste un miliard a fost de 94 de milioane de dolari, în cazul ”Lord of the Rings: The Return of the King / Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui”. Restul peliculelor au costat minimum 180 de milioane de dolari, ceea ce, indiferent de calcule şi de aşteptări, reprezintă o investiţie importantă.

Şi, chiar dacă se dispune de un buget considerabil, este important ca acesta să nu fie risipit, plătindu-se onorarii mari starurilor. Realizatorii ghidului au remarcat că esenţiale nu au fost atât numele, cât asocierile dintre ele în distribuţie. Altfel spus, a fost important întregul şi nu un singur megastar care să fie plătit cu peste 20 de milioane de dolari. Fireşte, mai susţin jurnaliştii britanici, este important să ai nume cunoscute în distribuţie, pentru că ele fac diferenţa între încasările de 50 de milioane, 500 de milioane şi un miliard. Nu în ultimul rând, ghidul recomandă realizarea peliculei în format 3D. Acesta se potriveşte de minune genului fantezie sau SF şi măreşte preţul biletului de intrare. Soluţia 3D s-a verificat cu succes la cinci dintre cele nouă filme. Mai precis, la toate cele cinci realizate în acest format.